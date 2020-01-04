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  4. Türk STK'ler, Sudan’da 4 çocuk parkı yaptırdı

Türk STK'ler, Sudan’da 4 çocuk parkı yaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 22:57 | Son Güncelleme

Türk STK'ler, Sudan’da 4 çocuk parkı yaptırdı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) öncülüğünde, Türk sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Sudan’da selden etkilenen bölgelerde 4 çocuk parkı yapıldı.

Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfının desteği ile TİKA'ya bağlı Sudan Hartum Mesleki Eğitim Merkezi’nde üretilen 4 oyun parkı tamamlandı. Parklardan ikisi selden en çok etkilenen Ceyli bölgesine, biri Bahri bölgesine, diğeri de Mavil Nil eyaletinin Damazin şehrine kuruldu. Damazin'deki park, şehrin ilk ve tek çocuk parkı oldu.

Damazin'deki Türk Kızılay Çocuk Parkı törenle hizmete açıldı. Park, Sudanlı çocukların yüzünü güldürdü.

Türk Kızılay Sudan Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl haziran ayında ülke tarihinin en büyük sel felaketinin yaşandığı bölgeleri ziyaret eden Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan’ın talimatıyla yapımına başladıkları çocuk parklarından 4’ünü tamamladıklarını söyledi.

Yılmaz, sel mağdurlarına yönelik kalıcı konutların inşasının ise sürdüğünü aktardı. Selin en çok zarar verdiği Ceyli bölgesinin Ebu Salih köyünde temeli atılan 100 adet konuttan 3’nün sahiplerine teslim edildiğini aktaran Yılmaz, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
oyun parkı Sudan Türk Kızılay

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