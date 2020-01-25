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Türk Telekom 1.700 lokasyona güneş enerji sistemler kurdu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.01.2020 13:22 | Son Güncelleme

Türk Telekom, Ağrı için güneş enerjili baz istasyonu projesini duyurdu. Ağrı’da güneş enerjisi ile çalışan baz istasyonu kuruldu.

Türk Telekom 1.700 lokasyona güneş enerji sistemler kurdu

Türk Telekom, güneş enerjili sistemlere yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Ağrı’da Güneş Enerji Sistemi ile çalışan baz istasyonunu devreye alarak çevre duyarlılığı konusunda Türkiye’ye örnek olacak önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.
Enerji verimliliğiyle ilgili farkındalığı artırmayı ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlamayı hedefleyen telekomünikasyon devi, Erzurum Bölge Müdürlüğü hizmet. sahasında yer alan Ağrı ili Taşlıcay ilçesi Güneysöğüt Mahallesi’ndeki meralık alana GES ile çalışan baz istasyonu kurdu.

Telekomünikasyon devi 50 metre yüksekliğe sahip ve 7 köye hizmet veren güneş enerjisi ile çalışan baz istasyonu sayesinde bölgedeki köylerin iletişim kalitesini artırdı.

Diğer yandan, zorlu kış şartlarının yaşandığı bölgede mobil hizmetlerdeki kesintilerin önüne geçilmesi hedeflenerek 100 metrekarelik bir alan üzerine kurulan.GES ile 20 saatlik yedekleme süresine ulaşıldı.

Telekomünikasyon devi; yeni nesil iletişim teknolojilerinin enerjide, tarımda, sanayide, ulaşımda, sağlıkta, bina ve şehirlerde. kullanımını yaygınlaştırarak en yüksek düzeyde kaynak tasarrufu sağlamak ve sürdürülebilir topluma hizmet etmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor.

Karbon emisyonunu sistematik olarak azaltıp enerji verimliliği konusundaki yatırımlarına ve optimizasyon çalışmalarına aralıksız devam eden firma, toplam 1.700 lokasyona güneş enerji sistemleri kurdu.

Türk Telekom’un son olarak Ağrı’da kullanıma aldığı baz istasyonunda da GES kullanıldı. Bu baz istasyonunda 48 adet güneş paneli ile 295 W güce ulaşıldı.

Türkiye genelinde yenilenebilir enerji sistemlerinin toplam kurulu gücü 2,3 MW olan telekomünikasyon firması, bu projelerle, temiz ve millî enerjiye katkı sunmayı ve Türkiye’deki diğer uygun lokasyonlarında da benzer GES uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom güneş enerjili baz istasyonu

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