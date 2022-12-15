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Türk Telekom çalışma saatleri nedir? Türk Telekom saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

15.12.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom, Türkiye’ye telekomünikasyon hizmeti sunmak için devlet tarafından kurulmuştur. En çok tercih edilen şirketler arasında yer alan Türk Telekom mobil ve sabit hat için çeşitli hizmetler sunar. Türkiye’nin her ilinde bulunan şubeleri ile hizmetlerini sürdürmeye devam eder. Kullanıcıların şube içindeki işlemlerini gerçekleştirmeleri için çalışma saatlerini bilmeleri gerekir. Peki, Türk Telekom çalışma saatleri nedir?

Türk Telekom çalışma saatleri nedir? Türk Telekom saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Yüzlerce bayisi ile kesintisiz bir hizmet vermeye çalışan Türk Telekom çalışma saatleri, şubeler arasında değişiklik gösterebilmektedir. Aynı zamanda Türk Telekom kapanış saati de yine açılış saatine bağlı olarak farklılıklar gösterebiliyor. Bazı şubeler alışveriş merkezi içinde olduğu için açılış ve kapanış saatleri AVM’ye bağlı olarak sabah 10.00 ila 22.00 aralığındadır.

Türk Telekom saat kaçta açılıyor?

Türk Telekom çalışma saatleri şubelerin bulunduğu şehirlere ve lokasyonlara göre değişiklikler gösterebilir. Türk Telekom açılış saati 08.30 olarak belirlenmiştir. Türk Telekom bayileri 08.30'dan itibaren açılır. Öğle aralarında da bayiler açık kalmaya devam eder. Bayilerin yanı sıra Türk Telekom Genel Müdürlüğünün çalışma saatleri de 08.30 ila 17.30 aralığındadır. Genel müdürlük hafta içi 5 gün hizmet verir. Hafta sonları genel müdürlükler kapalıdır.

Türk Telekom saat kaçta kapanıyor?

Türk Telekom kapanış saati de farklılık gösterse de genellikle 17.00’da şubeler kapanır ancak bazı şubeler 21.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Alışveriş merkezi içerisinde de Türk Telekom bayilerine rastlamak mümkündür. Bu bayilerin açılış ve kapanış saatleri alışveriş merkezinin çalışma saatleri ile aynıdır. Bayilerin açılış ve kapanış saatleri iletişim numaraları aranarak net bir şekilde öğrenilebilir. Aynı zamanda mobil uygulama ve müşteri hizmetleri ile günün her saati çeşitli işlemler sanal olarak da gerçekleştirilebilir. Türk Telekom çalışma saatleri dışında internet üzerinden de lira yükleme, fatura ödeme ve yeni hat talebi gibi pek çok işlem gerçekleştirilebilir.

Türk Telekom hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Türk Telekom cumartesi pazar açılış ve kapanış saati de hafta içi ile aynıdır. Bayiler cumartesi ve pazar günleri de hizmet vermeye devam ederler. Resmî tatillerde de şubeleri açık bulmak mümkündür. Dinî bayramlarda genellikle bayramın 2. ya da 3. günü şubeler kapalıdır. Türk Telekom hafta sonu çalışma saatleri, bayinin hafta içi çalışma saatleri ile aynıdır.


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