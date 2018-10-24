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Türk ve İranlı ressamlar Ordu sokaklarını renklendiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 15:50 | Son Güncelleme

Altınordu ilçesinde başlatılan "Sanat ve Oyun Sokakları" projesi kapsamında, sokaklara Türk ve İranlı ressamlarca yapılan 3D resimler ilgi görüyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, Türk ve İranlı ressamların çizdiği 3D resimler, sokakları renklendiriyor.

Altınordu Belediyesince ara sokaklarda sosyal alanlar oluşturmak amacıyla "Sanat ve Oyun Sokakları" projesi başlatıldı. Proje ile Yeni Mahalle'nin ara sokaklarının, yöresel oyun alanları, 3D resimler ve sosyal alanlarla modern görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Türkiye'den ressam Birol Yılmaz'ın koordinesinde, 2 İranlı ressamın da yer aldığı proje doğrultusunda 312. Sokak'ta çalışmalar tamamlandı. Toplam 6 sokakta uygulanacak proje ile beton üzerine yapılacak 3D resimler ve çocuk oyun çizgilerinin, kullanılacak özel malzemelerle uzun ömürlü olması sağlanacak.

Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok alanda yürüttükleri çalışmaların yanı sıra sanata da önem verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan 6 sokakta özel çalışmalar gerçekleştirdikleri anlatan Tezcan, "Cadde üzerindeki trafiğe kapalı sokakları, 3D resimler ve sokak oyun çizgileri gibi çalışmalarla donatan Altınordu Belediyemiz, hem insanların göz zevkine hitap etmeyi hem sokakları güzelleştirmeyi hem de bu alanları çocukların oyun alanlarına dönüştürmeyi hedefliyor." dedi.

Tezcan, aynı uygulamayı farklı alanlarda da geliştirerek sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Projede çocuklara yönelik de çalışma yaptıklarını aktaran Tezcan, "Proje ile çocuklarımızı bilgisayarların kıskacından kurtararak sokağa inmelerini, arkadaş grupları ile oynamalarını ve paylaşımlarını artırmayı amaçlıyoruz. İnsan merkezli hayata geçirdiğimiz bu projeyle şehrin görselliğine de katkı sunmuş olacağız." diye konuştu.

- Çocuklar sokak oyunlarıyla buluşacak

Kentteki bir yerel televizyonun yönetim kurulu başkanlığını da yürüten ressam Birol Yılmaz ise yaptıkları resimlerle ara sokakların canlandırılacağını ve güzelleşeceğini belirtti.

Yılmaz, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının da bu alanda yaşatılacağını vurgulayarak, böylece bilgisayardan uzaklaştırılacak çocukların, eskisi gibi sokaklarda oyun oynayabilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

İranlı ressam Kaveh Haddadi de davet üzerine Ordu'ya geldiğini ifade ederek, anlamlı bir projede yer aldığı için mutlu olduğunu ve insanların ilgisinden memnun kaldığını aktardı.

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