Türk ve Rus heyetlerin Suriye konulu temasları

MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için Türkiye ile Rus askeri birliklerinin sahada koordinasyonu konusunda mutabakata varıldığını belirterek, "Daha çok mültecinin ülkelerine dönmeleri için gerekli koşulların sağlanması noktasında çalışmalarımızı yoğunlaştırmak için mutabakata ulaştık." dedi.

Lavrov, Rusya Savunma Bakanlığı'nda Türk heyetle gerçekleştirdiği Suriye konulu görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Lavrov, “Devlet başkanlarımızın ulaştıkları mutabakatlar, özellikle Astana sürecinde yaptığımız çalışmalar çerçevesinde, mültecilerin yerlerine dönmeleri, terörle mücadele etme noktasında farklı konuları ele aldık.” dedi.

Lavrov, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı çerçevesinde yeni gelişmelerin de istişare edildiğini aktararak, “Suriye’de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için askeri birliklerimizin yeni şartlarda sahada koordinasyonu konusunda mutabakata vardık.” diye konuştu.