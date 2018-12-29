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Türk ve Rus heyetlerin Suriye konulu temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 16:38 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - "Suriye’de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için askeri birliklerimizin yeni şartlarda sahada koordinasyonu konusunda mutabakata vardık" - "Daha çok (Suriyeli) mültecinin ülkelerine dönmeleri için gerekli koşulların sağlanması noktasında çalışmalarımızı yoğunlaştırmak için mutabakata ulaştık"

MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için Türkiye ile Rus askeri birliklerinin sahada koordinasyonu konusunda mutabakata varıldığını belirterek, "Daha çok mültecinin ülkelerine dönmeleri için gerekli koşulların sağlanması noktasında çalışmalarımızı yoğunlaştırmak için mutabakata ulaştık." dedi.

Lavrov, Rusya Savunma Bakanlığı'nda Türk heyetle gerçekleştirdiği Suriye konulu görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Lavrov, “Devlet başkanlarımızın ulaştıkları mutabakatlar, özellikle Astana sürecinde yaptığımız çalışmalar çerçevesinde, mültecilerin yerlerine dönmeleri, terörle mücadele etme noktasında farklı konuları ele aldık.” dedi.

Lavrov, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı çerçevesinde yeni gelişmelerin de istişare edildiğini aktararak, “Suriye’de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için askeri birliklerimizin yeni şartlarda sahada koordinasyonu konusunda mutabakata vardık.” diye konuştu.

Yürütülen çalışmalarda, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumanın taşıdığı öneme işaret eden Lavrov, “Taraflar, çalışmalarımızı Birleşmiş Milletlerin 2254 sayılı kararı temelinde Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması çerçevesinde yapacağımız konusunda anlaştı. Daha çok mültecinin ülkelerine dönmeleri için gerekli koşulların sağlanması noktasında çalışmalarımızı yoğunlaştırmak için mutabakata ulaştık.” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Suriye’de siyasi çözüm sürecinin de önemini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Bu sene Astana formatı çerçevesinde yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi neticesinde ivme kazanan siyasi sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda bir değerlendirme yaptık. Suriye anayasa komitesinin kurulması için Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran büyük bir çaba sarf ederek, ellerinden geleni yapmıştır. Suriye’deki siyasi çözüm sürecinin daha hızlı ilerlemesi konusunda umutluyuz ve yeni yıla bu umutla giriyoruz.”

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