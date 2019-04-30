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Türk ve Ukraynalı sanatçılar aynı sahneyi paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 22:37 | Son Güncelleme

Türkiye - Ukrayna dostluk ilişkileri ve Dünya Dans Günü etkinlikleri kapsamında Kiev Balesi ile İstanbul Devlet Opera ve Balesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği gala gecesinde, Türk ve Ukraynalı bale sanatçıları Kadıköy Süreyya Operası'nda sahne aldı - Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Alexander Gaman: - "Ukrayna Başkonsolosluğu olarak İstanbul'da birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu da onlardan biri. Geçen Ukraynalı ressamların sergisini açtık. Önümüzdeki ay İstanbul Üniversitesinde Ukrayna Kültür Günleri etkinliği ve açık hava konseri yapacağız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye - Ukrayna dostluk ilişkileri ve Dünya Dans Günü etkinlikleri kapsamında Kiev Balesi ile İstanbul Devlet Opera ve Balesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği gala gecesinde, Türk ve Ukraynalı bale sanatçıları aynı sahneyi paylaştı.

Kadıköy Süreyya Operası'ndaki "Kiev'den İstanbul'a" etkinliğine, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Suat Arıkan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, gazeteci ve yazar Hıncal Uluç'un yanı sıra çok sayıda Türk ve Ukraynalı sanatsever katıldı.

Gaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin ekonomik, kültürel, siyasi ve ticari olarak iyi noktada olduğunu, kültürel ilişkilerin geliştirilmesini de önemsediklerini söyledi.

Kültürel ilişkilerin gelişmesiyle insanların birbirlerini daha iyi tanıyabileceğine dikkati çeken Gaman, şunları kaydetti:

"Ukrayna Başkonsolosluğu olarak İstanbul'da birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu da onlardan biri. Geçen Ukraynalı ressamların sergisini açtık. Önümüzdeki ay İstanbul Üniversitesinde Ukrayna Kültür Günleri etkinliği ve açık hava konseri yapacağız."

- "Sanatın sınırları ortadan kaldıracak bir gücü var"

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Suat Arıkan da Dünya Dans Günü kapsamında farklı etkinlikler yaptıklarına işaret ederek, "Bu günü bir haftaya yayarak festivale dönüştürüyoruz. Bunu artık kurumsallaştırdık. Bu sene de yurt dışından bir grupla iş birliği yaparak Kiev Balesi ile bizim sanatçılarımızı aynı gecede buluşturduk." ifadelerini kullandı.

Sanatın farklı kültürleri bir araya getirerek bütün sınırları ortadan kaldıracak bir gücü olduğunu aktaran Arıkan, tüm dünya insanlığını ortak paydada buluşturmanın temel hedefleri olduğunu ifade etti.

Etkinliği organize edenler arasında yer alan Kiev Ekonomi Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi Sinan Ertemel, 2014 yılından beri akademik araştırmalar için Kiev'de bulunduğunu belirterek, organizasyonun nasıl düzenlendiğini şu sözlerle anlattı:

"Opera ve bale sanatına ilgi duyduğum için temsilleri kaçırmamaya çalışıyorum. Farklı mecralarda sanatçılarla tanışma fırsatı buldum ve onlara İstanbul'da temsil verip vermeyeceklerini sordum.

Sonrasında İstanbul Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürü Suat Arıkan’la görüştüm, kendileri çok sıcak karşıladılar. Bugün için Dünya Dans Günü etkinlikleri kapsamında Kiev Balesini ağırlamak istediler. Kiev Balesinden 7 dansçı bugün burada temsil verecek. Bunlardan 4'ü dansçı 3'ü birinci solist, aynı zamanda 3'ü de devlet sanatçısı unvanına sahip."

Ertemel, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Kiev Balesine teşekkür etti.

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"Kiev'den İstanbul'a" balesi İDOB Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Alexander Gaman

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