Türkan Saylan kimdir, neden öldü? Türkan Saylan ne zaman öldü ve kaç yaşındaydı?

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif rol alan Türkan Saylan'ın hayatı merak ediliyor. Manevi mirasını yaşatman için, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından 2010 yılından beri 'Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri' verilmeye başlanmıştır. Peki Türkan Saylan kimdir, ne zaman hayatını kaybetti?

TÜRKAN SAYLAN KİMDİR?

13 Aralık 1935 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Türkan Saylan, Cumhuriyet döneminin ilk müteahhitlerinden Fasih Galip Bey ile (evlendikten sonra Leyla adını alan) İsviçreli Lili Mina Raiman çiftinin 5 çocuğunun en büyüğüydü. Küçüklüğünü ise İstanbul'un Kandilli semtinde geçirmiştir. Kandilli Kız Lisesi'nde mezun olmuştur ve lisans eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1963 yılında tamamlamıştır. 1964-1968 yılları arasında SSK Nişantaşı Hastanesi'nden Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlığını almıştır.

1968 senesinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nda Başasistanlığa başlamıştır. 1971 yılında İngiliz Kültür Heyeti'nin bursuyla İngiltere'de ileri eğitim görmüştür, 1974 senesinde Fransa'da ve 1976 yılında İngiltere'de kısa süreli çalışmalar yapmıştır ve 1972 yılında doçent, 1977 senesinde de profesör olmuştur.

1982-1987 seneleri arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı'nı, 1981-2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nü yürütmüştür.

1989 senesinde, 'Mustafa Kemal Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak' amacı ile oluşturulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) kurucularındandır ve uzun bir süre genel başkanlığını yürütmüştür. 1990 senesinde oluşturulan 'İÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kuruluşunda görev almıştır ve 1996 yılına kadar müdür yardımcılığı ile kadın sağlığı derslerinin koordinatörlüğünü yapmıştır. Dermatoloji Kliniği öğretim üyesi olarak 2002 senesinin sonuna kadar çalışmıştır ve 13 Aralık 2002 tarihinde emekli olmuştur.

1957 senesinde Mustafa Orge ile evlendi ve bu evliliğinden iki oğlu olmuştur. Biri grafiker diğeri hekim iki oğlundan iki torunu vardır.

TÜRKAN SAYLAN NEDEN VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Hayatının son 17 senesini meme kanseri hastası olarak geçiren Türkan Saylan, 18 Mayıs 2009 tarihinde saat 04.45'te 74 yaşında hayata veda etmiştir. 2009 senesinde Ayşe Kulin'in yazdığı Türkan Saylan'ın hayatının anlatıldığı 'Tek ve Tek Başına: Türkan' isimli roman, 2010 yılında senaryolaştırılarak televizyon dizisi olarak ekranlara gelmiştir.



