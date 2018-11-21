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Turkcell'den AKK (Adil Kullanım Kotası) açıklaması: 1 Ocak'tan itibaren...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.11.2018 10:58 | Son Güncelleme

Turkcell, 1 Ocak 2019 itibariyle AKK'lı (Adil Kullanım Kotası) tekliflerde olan tüm sabit müşterilerinde şartsız, koşulsuz, AKK'yı kaldırıyor.

Turkcell'den AKK (Adil Kullanım Kotası) açıklaması: 1 Ocak'tan itibaren...

Turkcell, ülkemizin dijitalleşme hedeflerine ulaşmasını sağlayacak olan internet otobanlarındaki limitleri kaldırıyor ve böylece 1 Ocak itibariyle, hizmet verdiği iki milyondan fazla ev ve iş yerinde AKK uygulaması sona eriyor.

1 Ocak itibarıyla tüm Turkcell kullanıcıları hızları hiç düşmeden internete bağlanmaya devam edecek. Bunun için; bir sözleşme ya da dilekçe olmadan kullanıcılar sistem tarafından otomatik olarak AKK’sız dünyaya geçirilecek.

Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, AKK’sız yeni döneme geçiş öncesi müşterilerine kafa karışıklığı yaratmadan ve formalite yaşatmadan gerçek limitsiz internet kullanımı yaşatacaklarını belirterek, “Dijital altyapı ve teknoloji sağlayıcısı olma vizyonuyla Türkiye’nin dijital ekosistemini güçlendirmek ve çeşitlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'nin geleceği ve menfaatleri için dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu hep birlikte görüyoruz. Dijital dönüşümün ve dijitalleşen dünyanın havası suyu da hiç şüphesiz ki internet bağlantı hizmetleri diyebiliriz. Biz Turkcell olarak 1 Ocak itibariyle Turkcell’li iki milyondan fazla ev ve işyerinde, dijital ekosistemde diledikleri gibi yaşayabilmeleri için daha önce de sonuna kadar desteklediğimizi belirttiğimiz AKK’sız internet kullanımını başlatıyoruz. Mevcutta, AKK’li tekliflerde bulunan müşterilerimizi ek paket, ek fiyat, hediye gibi kavram karmaşasına sokmadan net bir şekilde AKK’sız internet dünyasına geçiriyoruz” dedi.

Erkan sözlerini şöyle sürdürdü: ”Hem var olan müşterilerimiz hem de Turkcell’e yeni gelecek müşterilerimiz bu dönemle birlikte gerçek limitsiz internetin keyfini sürecekler. Türkiye’nin Turkcell’i olarak müşterilerimizin hayatlarını her alanda kolaylaştırmak için çabalıyoruz, onları dinliyoruz ve onların talepleri doğrultusunda paketler hazırlıyoruz. Bu geçiş sürecinde de yine müşterilerimizin limitsiz tarifelere geçişlerini gerçekleştireceğiz fakat bu çözümlerin nihai çözüm olmadığını da her fırsatta dile getiriyoruz. Ülkemizdeki internete erişim maliyetlerinin düşürülmesi ve yüksek hızda internetin tüm Türkiye’ye en kısa sürede yayılabilmesi için ortak fiber altyapı kurgusunun bir an önce hayata geçmesi gerekiyor.“

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Anahtar Kelimeler:
Turkcell akk adil kullanım kotası

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