Turkcell'den AKK (Adil Kullanım Kotası) açıklaması: 1 Ocak'tan itibaren...

Erkan sözlerini şöyle sürdürdü: ”Hem var olan müşterilerimiz hem de Turkcell’e yeni gelecek müşterilerimiz bu dönemle birlikte gerçek limitsiz internetin keyfini sürecekler. Türkiye’nin Turkcell’i olarak müşterilerimizin hayatlarını her alanda kolaylaştırmak için çabalıyoruz, onları dinliyoruz ve onların talepleri doğrultusunda paketler hazırlıyoruz. Bu geçiş sürecinde de yine müşterilerimizin limitsiz tarifelere geçişlerini gerçekleştireceğiz fakat bu çözümlerin nihai çözüm olmadığını da her fırsatta dile getiriyoruz. Ülkemizdeki internete erişim maliyetlerinin düşürülmesi ve yüksek hızda internetin tüm Türkiye’ye en kısa sürede yayılabilmesi için ortak fiber altyapı kurgusunun bir an önce hayata geçmesi gerekiyor.“