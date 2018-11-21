Turkcell'den AKK (Adil Kullanım Kotası) açıklaması: 1 Ocak'tan itibaren...

Turkcell, ülkemizin dijitalleşme hedeflerine ulaşmasını sağlayacak olan internet otobanlarındaki limitleri kaldırıyor ve böylece 1 Ocak itibariyle, hizmet verdiği iki milyondan fazla ev ve iş yerinde AKK uygulaması sona eriyor.

1 Ocak itibarıyla tüm Turkcell kullanıcıları hızları hiç düşmeden internete bağlanmaya devam edecek. Bunun için; bir sözleşme ya da dilekçe olmadan kullanıcılar sistem tarafından otomatik olarak AKK’sız dünyaya geçirilecek.

Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, AKK’sız yeni döneme geçiş öncesi müşterilerine kafa karışıklığı yaratmadan ve formalite yaşatmadan gerçek limitsiz internet kullanımı yaşatacaklarını belirterek, “Dijital altyapı ve teknoloji sağlayıcısı olma vizyonuyla Türkiye’nin dijital ekosistemini güçlendirmek ve çeşitlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'nin geleceği ve menfaatleri için dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu hep birlikte görüyoruz. Dijital dönüşümün ve dijitalleşen dünyanın havası suyu da hiç şüphesiz ki internet bağlantı hizmetleri diyebiliriz. Biz Turkcell olarak 1 Ocak itibariyle Turkcell’li iki milyondan fazla ev ve işyerinde, dijital ekosistemde diledikleri gibi yaşayabilmeleri için daha önce de sonuna kadar desteklediğimizi belirttiğimiz AKK’sız internet kullanımını başlatıyoruz. Mevcutta, AKK’li tekliflerde bulunan müşterilerimizi ek paket, ek fiyat, hediye gibi kavram karmaşasına sokmadan net bir şekilde AKK’sız internet dünyasına geçiriyoruz” dedi.