Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Türkiye’de internetin gelişmesi için AKK ve AKN uygulamalarının Ocak 2019’da kaldırılacağını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra internet servis sağlayıcıları da yeni “Limitsiz” paketleri ile karşımıza çıkmaya başladı. Türk Telekom’un ardından bugün de Turkcell Superonline limitsiz fiber internet paketleri ile karşımıza çıktı.

Turkcell Superonline’ın limitsiz fiber internet paketleri arasında giriş paketi olarak tabir edilen; Turkcell Fiber Limitsiz İnternete Giriş Kampanyası ayda 79,90 TL’ye 15 Mbps hız sunuyor.

Turkcell Fiber Platin Paketler Kampanyası ise 3 farklı kategoriden oluşuyor. 35 Mbps hız için ayda 99,90 TL, 50 Mbps hız için ayda 129,90 TL ve 100 Mbps hız için ayda 199,90 TL fiyat talep ediliyor.

Turkcell Fiber Süper Paket Kampanyası için ise 25 Mbps hız için ayda 89,9 TL ödemeniz gerekiyor. Fiyatların oldukça makul olduğunu söyleyebilirim. Şahsen yaklaşık 1.5 yıldır bir AKK ve AKN olmayan 25 Mbps internet paketi için ayda yaklaşık 110 TL fatura ödüyorum.

Şahsım adına 99,9 TL’ye ayda 35 Mbps hız almak gayet mantıklı bir seçim olacak. Hem daha az ücret ödeyeceğim hem de daha fazla hıza sahip olacağım. Bakalım diğer firmalar AKK ve AKN olmayan limitsiz internet paketlerini ne zaman açıklayacak?

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