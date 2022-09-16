HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması üçüncü tur istişareleri hakkında ortak açıklama

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması üçüncü tur istişareleri hakkında ortak açıklama

16.09.2022 02:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması üçüncü tur istişareleri hakkında "ABD, Ukrayna tahılının Karadeniz’den güvenli geçişinin sağlanmasına yönelik İstanbul anlaşmasının hayata geçmesi için Türkiye’nin sergilediği arabuluculuk çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir." açıklamasında bulundu.

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması üçüncü tur istişareleri hakkında ortak açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ABD arasındaki Stratejik Mekanizması üçüncü tur istişareleri hakkında ortak yazılı açıklama yayımladı.

Ortak açıklamada, söz konusu istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlığında 15 Eylül'de Washington'da gerçekleştirildiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın da istişarelere katılım sağladığı belirtilen açıklamada, Türkiye ile ABD arasındaki köklü ortaklık ilişkisinden ve mekanizma çerçevesinde daha önce yapılan görüşmelerden hareketle, NATO müttefiki iki ülke arasındaki güçlü iş birliğinin teyit edildiği, ikili ilişkiler ile stratejik ve küresel meselelere dair kapsamlı görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

d1

Açıklamada, toplantıda Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin temellerini oluşturan ekonomik, güvenlik, kültürel ve sosyal derin bağların gözden geçirildiği vurgulanırken, "Taraflar, uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine ve Türkiye ile ABD arasındaki sarsılmaz savunma ortaklığının daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesine dair ortak taahhütlerini teyit etmişlerdir. İkili ticari ilişkilerde son dönemde sağlanan büyümeden duyulan memnuniyeti dile getirmişler ve ekonomik iş birliğini her alanda daha da ilerletmek konusundaki kararlılıklarını vurgulamışlardır. Taraflar ayrıca, Türkiye ile ABD'nin küresel kamu sağlığı ile gıda ve enerji güvenliğini desteklemek konusunda ortak iradeye sahip olduklarını belirtmişler, keza, enerji arzı, erişimi, verimliliği ve bağımsızlığını güçlendirmek için de birlikte çalışacaklarının altını çizmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

Tarafların bölgede yaşanan siyasi gelişmeleri ele aldığı, transatlantik ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi üzerinde fikir teatisinde bulunduğu ve terörizmin her türlü biçim ve tezahürüyle mücadelenin gerekliliğini vurguladığı aktarılan açıklamada, "Heyetler, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini yinelemişler, NATO'nun birliği ile aralarındaki eşgüdümün daha da güçlendirilmesi imkanlarını ele almışlardır." değerlendirmesinde bulunuldu.

d2

Açıklamada, ABD'nin Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli geçişinin sağlanmasına yönelik İstanbul anlaşmasının hayata geçmesi için Türkiye'nin sergilediği arabuluculuk çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedilirken, tarafların Ortadoğu ve Afrika dahil dünyanın çeşitli bölgelerinde Türkiye ile ABD arasında olası iş birliği fırsatlarını değerlendirdiği, Güney Kafkasya'da barışın teşvikinin önemini vurguladıkları bildirildi.

Her iki tarafın da etkin ve samimi görüş alışverişinin devamından duyulan memnuniyeti dile getirdiği ve gelecekte üst düzeyli karşılıklı ziyaretlerin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldığına dikkat çekilen açıklamada, "Türkiye ile ABD, müteakip Stratejik Mekanizma toplantılarında, ilişkilerde sağlanan ilerlemeleri ve yeni işbirliği alanlarını gözden geçireceklerini ifade etmişlerdir." vurgusu yapıldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
Görüntüler sınırdan geldi: Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'Görüntüler sınırdan geldi: Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'
Yaz aylarını aratacak! 41 dereceye kadar çıkıyorYaz aylarını aratacak! 41 dereceye kadar çıkıyor
Anahtar Kelimeler:
Türkiye abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntüleri olay oldu!

Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntüleri olay oldu!

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! Artık şansı kalmadı...

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! Artık şansı kalmadı...

Görüntüler sınırdan geldi: Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'

Görüntüler sınırdan geldi: Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert sözler! 'Yunanistan’ın gündüzü gece olacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert sözler! 'Yunanistan’ın gündüzü gece olacak'

Düzce'de ilginç olay! Bir lisede okul müdürü kendisine özel tuvalet yaptırdı

Düzce'de ilginç olay! Bir lisede okul müdürü kendisine özel tuvalet yaptırdı

Sular altında kalacaktı... Yusufeli ilçesi yeni yerine taşınıyor!

Sular altında kalacaktı... Yusufeli ilçesi yeni yerine taşınıyor!

İlginizi Çekebilir

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.