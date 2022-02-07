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Türkiye bilgileri paylaştı! Gine açıklarında yakalandılar

07.02.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, İspanya ve Gine'nin ortak operasyonu sonucunda Gine açıklarında Türk bayraklı balıkçı teknesinde yapılan aramada, 528 kilogram kokain ele geçirildiği ve 10 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Türkiye bilgileri paylaştı! Gine açıklarında yakalandılar

Uyuşturucu ile mücadele hız kesemeden devam ediyor. Türkiye, İspanya ve Gine'nin ortak operasyonu sonucunda Gine açıklarında, Türk bayraklı balıkçı teknesinde yapılan aramada, 528 kilogram kokain ele geçirildiği ve 10 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

BİLGİLER İSPANYA İLE PAYLAŞILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstihbarat Başkanlığı, Hatay Emniyet Müdürlüğü, Mersin Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda, uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik elde edilen bilgilerin İspanya makamlarıyla paylaşıldığı belirtildi.

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528 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

İspanya ve Gine kolluk kuvvetlerince 6 Şubat'ta Gine açıklarında, Türk bayraklı balıkçı teknesinde arama yapıldığı belirtilerek, "Aramada, 528 kilogram kokain ele geçirilmiştir. Olayla ilgili teknedeki 5 şüphelinin yanı sıra ülkemizde uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit edilen ve aralarında organizasyon elebaşının da bulunduğu 5 şüpheli daha yakalanmış, operasyon kapsamında toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA


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Türkiye
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