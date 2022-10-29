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Türkiye Bisiklet Şampiyonası 8. Etap Sezon Kapanış Yol Yarışı, Alanya'da başladı

29.10.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki gün sürecek etkinlikte yaklaşık 500 sporcu yarışıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından Alanya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 8. Etap Sezon Kapanış Yol Yarışı, büyük ve genç erkekler yarışıyla başladı.

Yeşilöz Mahallesi'nde 78 kilometrelik genç erkekler ve 104 kilometrelik büyük erkekler yarışının startı TBF Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından verildi. Organizasyonun ilk günü, 61 kilometrelik genç bayanlar ve büyük bayanlar, 51 kilometrelik 15 yaş altı kızlar ve erkeler ile 17 yaş altı kızlar kategorileriyle tamamlanacak.

Yaklaşık 500 sporcunun katıldığı yarışlarda, yarın kriteryum etapları koşulacak ve ödül töreni düzenlenecek.

- "Yıllardır Alanya'da hep finaller olur, başlangıçlar olur"

TBF Başkanı Emin Müftüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada yol bisikletinde sezonu Alanya'da kapatacaklarını söyledi.

Güzel bir sezon geçirildiğini anlatan Müftüoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başlatmış olduğu sporu tabana yaymakla ilgili projede, bizler elimizden gelen her şeyi yaptık. Son olarak Mardin'de, Kahramanmaraş'ta ve Malatya'daydık. Tabana yaymakla ilgili ve bisikleti sevdirmekle ilgili büyük çalışma yaptık. Bugün de finaline geldik. Zaten yıllardır Alanya'da hep finaller olur, başlangıçlar olur." dedi.

Alanya'daki etkinlikte yaklaşık 500 civarında sporcunun yarışacağını anlatan Müftüoğlu, yarın, kriteryum yarışlarıyla sezonu kapatacaklarını belirtti.

"BU YARIŞLAR MİLLİ TAKIMA SEÇME İLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ"

Müftüoğlu, sporcuların kendi kategorilerinde büyük bir mücadele içerisinde olduğunu anlatarak, "Bugün sporcular, hem bu etabı hem de Türkiye genelinde birinci olmak için mücadele verecek. Ayrıca bu yarışlar milli takıma seçme ile ilgili çok önemli. Oyuncular milli takıma seçildikten sonra bir hedefimiz de olimpiyatlar olacak. Olimpiyatlara gitmek için buralardan sporcuları seçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Alanya, Antalya ve ülkenin tanıtımı ile ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Müftüoğlu, şöyle konuştu:

"Tüm sporlar tanıtım için önemli ama bisiklet tanıtım için çok farklı. Bisiklet turizmi, Avrupa'da, dünyada çok önemli bir paya sahip. Bakanlıklarımız büyük bir hızla çalışıyorlar. Biz de ülke ve şehir olarak buradan pay almak istiyoruz. 12 ay yapılabilen bisiklet sporu ve turizmi inanılmaz bir paya sahip. 2016 rakamlarına göre Avrupa'da 44 milyar avro bir paya sahip. Bugün kruvaziyer turizminde bu rakam 39 milyar. Yani bisiklet turizminden çok büyük gelir elde ediliyor. Biz bunun daha başındayız. Bunun altyapısını turizm, çevre ve şehircilik bakanlığı, belediyeler olarak yapmaya çalışıyorlar. Kısa sürede bunlar hayata geçirilecek."

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Alanya bisiklet

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