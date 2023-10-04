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  4. Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme...

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme...

04.10.2023 22:50 | Son Güncelleme:
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Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanık Cemal Metin Avcı hakkında yerel mahkemenin kararı istinafta bozuldu. Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis, kardeşi Mertcan Avcı hakkında ise suça iştirakten 4 yıl hapis kararı verilirken, istinaf mahkemesinin bu kararını sanıklar temyize gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı inceledikten sonra Cemal Metin Avcı’nın temyiz başvurusunu reddederken kardeşi M. Avcı’nın başvurusunu kabul etti. Nihai kararı Yargıtay Ceza Dairesi verecek.

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme...

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 20 Haziran'da görülen davanın 13'üncü duruşmasında, Cemal Metin Avcı'nın 'Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Cemal Metin Avcı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi, ardından haksız tahrik indirimi uygulayıp, cezayı 23 yıl hapse düşürdü. Tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verildi.

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İSTİNAF KARARI

Yerel Mahkemenin bu kararının ardından Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı kararı istinafa taşıdı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar verdi. Şubat ayında görülen duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Savcı, Mertcan Avcı'nın olay yerine Gültekin varilde yakılmaya başladığında geldiğini ve uzunca bir süre sanık olan ağabeyle varildeki yanma işleminin tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Mertcan Avcı'nın varilin içerisinde maktulün olduğunu bilmediğine yönelik savunmasının da inandırıcı olmadığına da mütalaada yer verildi.

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DOSYA TEMYİZE GÖNDERİLDİ

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müebbet hapis cezası sonrası dosya sanık avukatı tarafından temyiz gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından sanık Cemal Metin Avcı’nın temyiz başvurusu reddedilirken, kardeşi Mertcan Avcı’nın ‘suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek’ suçundan 4 yıl mahkumiyetine ilişkin hükmü yasaya aykırı bularak, hükmün CMUK’nun 321’nci maddesi uyarınca bozdu.

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AVUKAT EPÖZDEMİR: "İTİRAZ HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ"

Pınar Gültekin’in aile Avukatı Dr. Rezan Epözdemir, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bu tebliğnamesine ilişkin beyanlarımızı en kısa sürede sunacağız. Bu tebliğname tabii ki belirleyici değil. Temyiz incelemesini yapacak olan nihai kararı verecek olan Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi Başkanlığıdır. Tebliğnameye baktığımızda Cemal Metin Avcı bakımından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep edilmiş. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’ücü Ceza Mahkemesi Cemal Metin Avcı hakkında TCK’nın 82’inci maddesi 1. fıkrası a ve b bendi uyarınca canavarca hisle. Eziyet çektirerek ve tasarlayarak insan öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Bu cezaya haksız tahrik indirimi uygulanmamıştı. Sanık tarafının haksız tahrik indiriminden yararlanmak için yaptıkları savunmalar, haksız tahrik uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Bu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması burada talep edilmiş, bu yönü ile tebliğname sevindirici. Sanık Mertcan Avcı bakımından TCK'nın 281/1.maddesinde belirtilen, gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştirme suçundan kurulan mahkumiyet bakımından ise tebliğname bozma talep etmiş. Bu yönüyle de tebliğnameye iştirak etmiyoruz. İtiraz hakkımızı kullanacağız. Hukuken sonuna kadar hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız. Nihai karar Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nin olacaktır. Şimdi artık Yargıtay Ceza Dairesinin kararını bekliyoruz” dedi. (İHA)

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