Türkiye bu olayı konuşmuştu! Aksaray'da öğrencisini dövdüğü için görevden alınan öğretmenin yeni görevi belli oldu

Ali Rıza Y. adındaki matematik öğretmeni, 14 Aralık 2021’de Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde yer alan Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yi sınıftan çıkararak, koridorda tokat ve yumruk atarak dövdü, boğazını sıktı.
Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak dayak yiyen öğrenciyi, meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı.
Sonrasında diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
İnfial yaratan olay sonrası Ali Rıza Y.'nin öğretmenlikten alındığı açıklanmıştı. Söz konusu kişinin Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapacağı bildirildi.
(DHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum