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  4. Türkiye bu olayı konuşmuştu! Aksaray'da öğrencisini dövdüğü için görevden alınan öğretmenin yeni görevi belli oldu

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Aksaray'da öğrencisini dövdüğü için görevden alınan öğretmenin yeni görevi belli oldu

20.01.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da Şehit Salih Aksu okulundaki Ali Rıza Y. adındaki öğretmenin bir öğrenciyi koridorda hem tokat hem de yumruk atarak dövmesi infial yaratmış, korkunç olay günlerce konuşulmuştu. Öğretmenlikten alınan Ali Rıza Y.'nin Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapacağı bildirildi.

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Aksaray'da öğrencisini dövdüğü için görevden alınan öğretmenin yeni görevi belli oldu

Ali Rıza Y. adındaki matematik öğretmeni, 14 Aralık 2021’de Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde yer alan Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yi sınıftan çıkararak, koridorda tokat ve yumruk atarak dövdü, boğazını sıktı.

Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak dayak yiyen öğrenciyi, meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı.

ÖĞRENCİYİ ALT KATA İNDİRİP TEKME TOKAT DÖVDÜ

Sonrasında diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

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MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDE MEMURLUK YAPACAK

İnfial yaratan olay sonrası Ali Rıza Y.'nin öğretmenlikten alındığı açıklanmıştı. Söz konusu kişinin Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapacağı bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Aksaray
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