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Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Eşini ve kızını katleden öğretmenin ifadesi ortaya çıktı: 'Gece yarısı karımın telefonuna...'

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
15.03.2024 15:30
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Erzurum'da, eşi Kadriye Böçkün’ü 24 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçkün’ü ise 14 bıçak darbesiyle öldüren 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün'ün (46) ifadesi ortaya çıktı. Böçkün'ün ifadesinde, "Hastayım ve bir aydır ilaçlarımı kullanmıyorum. Gece yarısı eşimin cep telefonuna gelen aramaya sinirlendim. 'O kişiyi ben arayacağım' dedim ve kabul etmeyince mutfaktan aldığım bıçakla üzerine saldırdım. Kızım araya girince ona da vurdum" dediği öğrenildi. İşte detaylar...

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Eşini ve kızını katleden öğretmenin ifadesi ortaya çıktı: 'Gece yarısı karımın telefonuna...'

Dehşete düşüren olay, 14 Mart'ta gece saatlerinde Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi Sancak Sitesi’nin 5’inci katındaki dairede meydana geldi. Ziyaretine gelen babası ve kız kardeşleri uyumaya gidince, Zülküf Böçkün ile ebe eşi Kadriye Böçkün arasında, yatak odalarında tartışma çıktı. Gürültü üzerine çiftin 4 çocuğundan evde olan tek kızı Asude Helen de odaya girip, tartışmaya dahil oldu. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Zülküf Böçkün, tartışma sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Erzurum Şehir Hastanesi'nde ebe olan eşi ve kızına saldırdı. Anne ile kızının yardım çığlıkları üzerine Zülküf Böçkün’ün kız kardeşleri odaya koştu. Kız kardeşleri güçlükle de olsa Zülküf Böçkün’ün elinden bıçağı aldı. Tekrar mutfağa giden Böçkün, aldığı bir başka bıçakla geri dönüp eşi ve kızına vurmaya devam etti. Anne ile kızı kanlar içinde yere yığılırken, Böçkün kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kadriye Böçkün’ün 24 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçkün’ün ise 14 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

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ANNE VE KIZI TOPRAĞA, BABA CEZAEVİNE

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zülküf Böçkün’ü kullandığı otomobille 52 kilometre uzaklıktaki Çat ilçesi girişinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen’in cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından Palandöken ilçesinde toprağa verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sekv edilen Zülküf Böçkün ise çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

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BİR AYDIR İLAÇLARINI ALMIYORMUŞ

Kendisine engel olmaya çalışan yakınlarının da yaralanmasına neden olan Zülküf Böçkün'ün mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. Böçkün, "Keşke bunlar olmasaydı. Pişmanım. Hastayım ve bir aydır ilaçlarımı kullanmıyorum. Eşimle zaman zaman ailevi konular nedeniyle tartışırdık. 14 Mart gece yarısı eşimin cep telefonuna gelen aramaya sinirlendim. Bu saatte kim arıyor diye tartıştık ve kendisine 'O kişiyi ben arayacağım' dedim, bunu kabul etmeyince öfkelendim ve mutfaktan aldığım bıçakla üzerine saldırdım. Kızım araya girip annesini savununca ona da vurdum" dediği öğrenildi.

(DHA)

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