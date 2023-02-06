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Türkiye'de 7 gün milli yas ilan edildi! Milli yas nedir, ne zaman ilan edilir?

06.02.2023 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Türkiye'de yaşanan deprem felaketleri sonrası açıklamalarda bulundu. Ülkede milli yas ilanını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Şubat 2023 Pazar gününe kadar bayrağımızın yarıya çekileceğini belirtti. Peki, milli yas nedir, ne zaman ilan edilir?

Türkiye'de 7 gün milli yas ilan edildi! Milli yas nedir, ne zaman ilan edilir?

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü yaşanan deprem haberleriyle güne başladı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde hissedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaşanan felaketler sonrası ülkede milli yas ilan etti.

BAYRAKLAR YARIYA İNECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan,

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

milli yas nedir

MİLLİ YAS NEDİR, NE ZAMAN İLAN EDİLİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

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deprem Recep Tayyip Erdoğan

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