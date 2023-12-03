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Türkiye’de 7 il gezdi ama birine hayran kaldı! Yerleşmeye karar verdi, Türkçe öğreniyor: "İnsanının yüreği çok yumuşak"

03.12.2023 15:04 | Son Güncelleme:
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Türkiye’de belirlediği 7 ili gezen Güney Koreli Hyun Jung Lee, Diyarbakır'a adeta hayran kaldı. Hem kentten hem de insanların yakın ilgisinden etkilenip kalma kararı alan Lee, Diyarbakır’da yaşayıp Kore mutfağı açmak için Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Türkçe öğreniyor. Hyun Jung Lee, "Diyarbakır’ı çok seviyorum. Türkiye’nin 81 şehri var. 7 il gezmek için geldim. Diyarbakır insanının yüreği çok yumuşak. Diyarbakır sıcak, insanı da çok sıcaktır” dedi.

Türkiye’de 7 il gezdi ama birine hayran kaldı! Yerleşmeye karar verdi, Türkçe öğreniyor: "İnsanının yüreği çok yumuşak"

Güney Koreli Hyun Jung Lee (57), Türkiye’de gezmek için 7 il belirledi. Diyarbakır’a gelen Hyun Jung Lee, hem kentten hem de insanların yakın ilgisinden etkilenip kalma kararı aldı. Dil sorununu çözmek için Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvuran Kore vatandaşı, Türkçe öğrendikten sonra gerekli izinlerin ardından kentte yerleşip Kore mutfağı açmayı planlıyor.

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Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Aslan, meydana gelen deprem sonrası Diyarbakır’da uluslararası yabancı öğrencilerde kısmen azalma olsa da Dicle Üniversitesi’nin hala ciddi anlamda öğrenci çekmeye devam ettiğini söyledi.

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Öğrencilere sadece Türkçe eğitim vermediklerini belirten Doç. Dr. Aslan, “Türk kültürünü, gelenek göreneğini, Türk sanatını ve edebiyatını da vermeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla burada kendi ülkelerine gittiklerinde bu arkadaşlarımız bir kültür elçisi olarak gidiyorlar” dedi.

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“DİYARBAKIR İNSANININ YÜREĞİ ÇOK YUMUŞAK”

Güney Kore vatandaşı Hyun Jung Lee, Dicle Üniversitesi’nde Türkçe öğrenmek istediğini ifade ederek, “Mustafa ve Özkan hocam öğretmenim. Eskiden çok az Türkçe biliyordum. Şimdi çok çok biliyorum. Çok teşekkür ederim. Diyarbakır’ı çok seviyorum. Türkiye’nin 81 şehri var. 7 il gezmek için geldim. Diyarbakır insanının yüreği çok yumuşak. Diyarbakır sıcak, insanı da çok sıcaktır” diye konuştu.

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Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özkan Ciğa, Türkçe öğretim merkezinde Somali’den, Suriye, İran, Özbekistan, Zimbabve, Güney Kore’den ve Mısır’dan öğrencileri olduğunu dile getirdi.

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YERLEŞİM İZNİ ALDIKTAN SONRA DİYARBAKIR’DA KALMAYI PLANLIYOR

Her yıl onlarca öğrencinin burada Türkçe öğrendiğini kaydeden Doç. Dr. Ciğa, şöyle konuştu:

“Daha sonra bölümlere yerleşiyorlar. Bu yıl bir ilki yaşadık. Arkadaşlar arasında bizim sınıf annesi dediğimiz 57 yaşındaki Güney Koreli bir öğrencimiz derslerimizi aldı. Türkçe eğitiminde gayet başarılı. 1 ay içerisinde gerçekten iyi bir mesafe kat etti. Güney Kore’den gelen öğrencimiz Diyarbakır’da Kore mutfağını anlatma ve canlandırma adına Türkçe öğrenmek istediğini söyledi. Yerleşim izni aldıktan sonra Diyarbakır’da kalmayı planlıyor. İnşallah bu vesile ile Diyarbakır’a bu zenginliği kazandırırız.”

“Daha önce gelmemişti. İlk defa Türkiye’ye geldikten sonra gezmek için 7 şehir seçmiş” diyen Dr. Ciğa, “Gezdiği şehirler arasında Diyarbakır’ı çok beğenmiş. Burada Diyarbakır’ın da mutfağı önemli. Diyarbakır’daki restoranları gezdikten sonra 'ben de burada Kore mutfağı açabilirim' diye bir düşünceye erişmiş. Türkçeyi öğrendikten sonra buraya yerleşeceğini ifade etti. Gayet başarılı bir öğrencimiz. En çok çalışanlardan biri. Kore’de iki çocuğu var. Kendileriyle de bir ara görüştük. Şu anda Kore’de bir çocuğunu evlendirmek için aralık ayında gidecek. Mart-nisan ayında tekrar dönüş yapacak. Ondan sonra kalıcı olarak kalacağını ifade etti” şeklinde konuştu. (İHA)

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Diyarbakır Güney Kore
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