HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Türkiye’de bir ilk: Skywell ET5 ülkemize geldi! İşte fiyatı ve özellikleri

Türkiye’de bir ilk: Skywell ET5 ülkemize geldi! İşte fiyatı ve özellikleri

08.11.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli elektrikli otomobil markalarından Skywell'in elektrikli SUV modeli ET5, ülkemizde satışa sunuldu. 3 farklı donanım seviyesiyle gelen Skywell ET5, 520 km’ye çıkabilen bir menzil vadediyor. Peki Skywell ET5'in fiyatı ne kadar?

Türkiye’de bir ilk: Skywell ET5 ülkemize geldi! İşte fiyatı ve özellikleri

Çin’in önde gelen elektrikli araç markalarından Skywell'in yüzde yüz elektrikli modeli ET5, kasım ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

SKYWELL E55'İN TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ

Skywell ET5; tasarımı ve batarya performansıyla dikkat çekerken, NEDC verilerine göre 520 km'ye kadar çıkabilen menzil, otomatik sürüş destek sistemleri ile destekleniyor. Lazer farları ve bagaj kapağını tamamen kaplayan "Skywell" yazılı fren ışıklarıyla tasarımı tamamlanan otomobil, 4698 mm uzunluk, 1908 mm genişlik, 1696 mm yükseklik ve 2.800 mm'lik aks mesafesi sunuyor. 467 litrelik bagaj hacmi, koltuklar yatırıldığında 1141 litreye kadar çıkartılabiliyor. Skywell ET5, sunduğu 150 kW güç ile 0'dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşabiliyor.

Skywell ET5 türkiye'de

Skylink bağlantı sistemi ile gelen Skywell ET5'te L2.5 otonom sürüş özelliği bulunuyor. Bu kapsamda tam hız uyarlanabilir hız sabitleme ACC, şeritte kalma yardımcısı LKA, entegre seyir yardımcısı ICA, trafik hız sınırı tanımlama TSR, otomatik park APA ile otomatik kısa ve uzun far yardımcısı dahil
olmak üzere, 15’in üzerinde otomatik sürüş işlevi araçta yer alıyor.

Toyota elektrikli modeli bZ4X'i tanıttıToyota elektrikli modeli bZ4X'i tanıttı

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Türkiye pazarına giren yeni modelde Türkiye’de elektrikli otomobillerde bir ilk de sunuluyor. ET5 modelinde aracın bataryası için ülkemiz pazarında 8 yıl 150 bin kilometre garanti süresi veriliyor.

SKYWELL ET5'İN FİYATI NE KADAR?

Skywell ET5'in fiyatına gelelim. ET5, 3 farklı donanım seviyesi ve 550 bin TL ile 760 bin TL arasında değişen anahtar teslim fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor.

Elektrikli araçların küresel pazar payının artacağı öngörülüyorElektrikli araçların küresel pazar payının artacağı öngörülüyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, ilk 25 adetlik siparişi kısa sürede henüz araçlar Türkiye’ye gelmeden aldıklarını, 2021 yılsonuna kadar hedeflerinin ise 100 adetlik bir satışa imza atmak olduğunu, önümüzdeki yıl ise toplam 8 bin adet elektrikli aracın satılmasını öngördüklerini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bodrum'da yaz bitmez! Bodrum'da yaz bitmez!
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
TOGG için geri sayım! 250 bin noktaya kurulacakTOGG için geri sayım! 250 bin noktaya kurulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla MasterChef'e veda etti!

İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla MasterChef'e veda etti!

Son haline beğeni yağdı! Sarı saçlarına veda etti

Son haline beğeni yağdı! Sarı saçlarına veda etti

Ordu sokağa indi, güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı!

Ordu sokağa indi, güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı!

Gözler kritik saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Gözler kritik saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Sorun yıllardır çözülemiyor! İki ilin sınırında su gerginliği

Sorun yıllardır çözülemiyor! İki ilin sınırında su gerginliği

Son 15 aydır ilk kez koronavirüsten ölen olmadı

Son 15 aydır ilk kez koronavirüsten ölen olmadı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

İmamoğlu ve Yavaş aday olacak mı? Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

İmamoğlu ve Yavaş aday olacak mı? Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

Evde ısı yalıtımı için kullanabilecekleriniz

Evde ısı yalıtımı için kullanabilecekleriniz

Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi

Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi

Kritik atamalar Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı

Kritik atamalar Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.