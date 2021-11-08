Türkiye’de bir ilk: Skywell ET5 ülkemize geldi! İşte fiyatı ve özellikleri

Çin’in önde gelen elektrikli araç markalarından Skywell'in yüzde yüz elektrikli modeli ET5, kasım ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

SKYWELL E55'İN TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ

Skywell ET5; tasarımı ve batarya performansıyla dikkat çekerken, NEDC verilerine göre 520 km'ye kadar çıkabilen menzil, otomatik sürüş destek sistemleri ile destekleniyor. Lazer farları ve bagaj kapağını tamamen kaplayan "Skywell" yazılı fren ışıklarıyla tasarımı tamamlanan otomobil, 4698 mm uzunluk, 1908 mm genişlik, 1696 mm yükseklik ve 2.800 mm'lik aks mesafesi sunuyor. 467 litrelik bagaj hacmi, koltuklar yatırıldığında 1141 litreye kadar çıkartılabiliyor. Skywell ET5, sunduğu 150 kW güç ile 0'dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşabiliyor.

Skylink bağlantı sistemi ile gelen Skywell ET5'te L2.5 otonom sürüş özelliği bulunuyor. Bu kapsamda tam hız uyarlanabilir hız sabitleme ACC, şeritte kalma yardımcısı LKA, entegre seyir yardımcısı ICA, trafik hız sınırı tanımlama TSR, otomatik park APA ile otomatik kısa ve uzun far yardımcısı dahil

olmak üzere, 15’in üzerinde otomatik sürüş işlevi araçta yer alıyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Türkiye pazarına giren yeni modelde Türkiye’de elektrikli otomobillerde bir ilk de sunuluyor. ET5 modelinde aracın bataryası için ülkemiz pazarında 8 yıl 150 bin kilometre garanti süresi veriliyor.

SKYWELL ET5'İN FİYATI NE KADAR?

Skywell ET5'in fiyatına gelelim. ET5, 3 farklı donanım seviyesi ve 550 bin TL ile 760 bin TL arasında değişen anahtar teslim fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, ilk 25 adetlik siparişi kısa sürede henüz araçlar Türkiye’ye gelmeden aldıklarını, 2021 yılsonuna kadar hedeflerinin ise 100 adetlik bir satışa imza atmak olduğunu, önümüzdeki yıl ise toplam 8 bin adet elektrikli aracın satılmasını öngördüklerini belirtti.

