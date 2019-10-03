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Türkiye’de meme kanseri çok genç yaşlarda da görülüyor, en genç hasta 17 yaşında!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 03.10.2019 15:00 | Son Güncelleme

Memeder Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, 'meme kanserinin hızla arttığı ve genç yaşta görülme oranının yüksek olduğu konusunda uyarılar yaptı ve ekledi: ‘‘Ülkemizde meme kanseri çok genç yaşlarda bile görülüyor. Meme kanserli 5 hastadan 1’i 40 yaşın altında. En genç hastamız 17 yaşında.’’

Türkiye’de meme kanseri çok genç yaşlarda da görülüyor, en genç hasta 17 yaşında!

Meme kanseri, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda görülen her dört kanserden birini oluşturuyor ve her 8 kadından 1’ine meme kanseri tanısı konuyor. Gelişmiş ülkelerde alınan önlemlerle meme kanseri sıklığının azaldığı görülürken Türkiye’de meme kanseri son 25 yılda 3 katına yakın bir oranda arttı. Her yıl yaklaşık 25 bin kadına meme kanseri tanısı konan ülkemize dair bir diğer gerçek de batılı ülkelere kıyasla meme kanseri görülme yaşının düşük olması.

MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, ülkemizde meme kanseri görülme yaşının düşmesine şu sözlerle açıklık getirdi. ‘‘Amerika’da meme kanseri tanısı alan hastaların yüzde 25’i 50 yaş altında, 40 yaşın altında tanı konanların oranı ise yüzde 5’ten az. Türkiye’de ise oranlar hayli yüksek. Meme kanseri tanısı alanların yüzde 50’si 50 yaş altında, yüzde 20’si 40 yaş altında. Bu çok ciddi bir oran. En genç hastamız 17 yaşında!’’

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TÜM KADINLAR KONTROLLERİNİZ DÜZENLİ YAPTIRMALI

Prof. Dr. Vahit Özmen ayrıcagenç yaşta görülen meme kanserinin, ileri yaşa oranla daha hızlı seyredip, daha sık tekrarladığını da belirtti ve ekledi: ‘‘Bu durumda erken tanı, özellikle genç yaşta daha da önemli bir hale geliyor. MEMEDER olarak sadece 40 yaş üstü değil, tüm kadınlarımızı düzenli meme kontrolüne davet ediyoruz. Çünkü erken tanı meme kanserinde hayat kurtarıyor.’’

MEMEDER’in tamamladığı 10 yıllık mamografik tarama projesine göre, evden davet edilerek yapılan mamografik taramanın hastaların yüzde 80’inde çok erken tanı sağladığını, yaşam süresini uzattığını vurgulayan Dr. Özmen, bu taramanın ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını söyledi.

EN BÜYÜK NEDEN; HAREKETSİZLİK, TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE OBEZİTE

MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, düzenli yapılan egzersiz ve obeziteden kaçınarak meme kanserinin önlenebileceğini belirtirken, meme kanserinin erken yaşta görülmesinin nedenlerini şöyle sıraladı:

  • Türkiye’de nüfus yapısın genç olması,
  • Gençlerin üreme fonksiyonlarında değişiklikler (erken yaşta adet görmek, geç doğum, kısa süren emzirme, geç menopoz, hormone kullanımı vs.)
  • Hareketsiz yaşam tarzındaki artış,
  • Daha az egzersiz yapma, otomobil, TV ve bilgisayar bağımlılığı,
  • Beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler,
  • Fast food, işlenmiş ürün ya da paketli ürün tüketiminde artış,
  • Obezite ya da kilolu olma sıklığında artış,
  • Kadınlarda tütün ve alkol kullanım sıklığında görece artış ve kullanımın erken yaşlara kayması,
  • Olumsuz çevresel faktörlere maruz kalma sıklığı ve süresinde artış (iş yeri, yaşama, çalışma ortamı, ekonomik nedenlerle artan stres),
  • Hava kirliliği ve bu ortamda yaşama/çalışma
  • Su, toprak kirliliği ve hormonlu ortamda yetişen ve genetiği değiştirilmiş besinleri tüketme

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KANSERİ ERKEN TANIMAK ELİMİZDE

Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un verdiği destek için teşekkürlerini ifade eden MEMEDER Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Büyükgönenç ise, “Kanserden kaçınmak için yapılması gerekenler belli ama hala rakamlar her 8 kadından 1’inde meme kanseri görüldüğünü gösteriyor. Belki kanser olmayı engelleyemeyebiliriz ama kanseri erken tanımak elimizde! Çünkü, erken tanı ile tamamen iyileşmek mümkün’’ dedi.

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Anahtar Kelimeler:
meme kanseri meme kanseri farkındalık

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