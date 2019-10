Türkiye’de meme kanseri çok genç yaşlarda da görülüyor, en genç hasta 17 yaşında!

Meme kanseri, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda görülen her dört kanserden birini oluşturuyor ve her 8 kadından 1’ine meme kanseri tanısı konuyor. Gelişmiş ülkelerde alınan önlemlerle meme kanseri sıklığının azaldığı görülürken Türkiye’de meme kanseri son 25 yılda 3 katına yakın bir oranda arttı. Her yıl yaklaşık 25 bin kadına meme kanseri tanısı konan ülkemize dair bir diğer gerçek de batılı ülkelere kıyasla meme kanseri görülme yaşının düşük olması.

MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, ülkemizde meme kanseri görülme yaşının düşmesine şu sözlerle açıklık getirdi. ‘‘Amerika’da meme kanseri tanısı alan hastaların yüzde 25’i 50 yaş altında, 40 yaşın altında tanı konanların oranı ise yüzde 5’ten az. Türkiye’de ise oranlar hayli yüksek. Meme kanseri tanısı alanların yüzde 50’si 50 yaş altında, yüzde 20’si 40 yaş altında. Bu çok ciddi bir oran. En genç hastamız 17 yaşında!’’

TÜM KADINLAR KONTROLLERİNİZ DÜZENLİ YAPTIRMALI

Prof. Dr. Vahit Özmen ayrıcagenç yaşta görülen meme kanserinin, ileri yaşa oranla daha hızlı seyredip, daha sık tekrarladığını da belirtti ve ekledi: ‘‘Bu durumda erken tanı, özellikle genç yaşta daha da önemli bir hale geliyor. MEMEDER olarak sadece 40 yaş üstü değil, tüm kadınlarımızı düzenli meme kontrolüne davet ediyoruz. Çünkü erken tanı meme kanserinde hayat kurtarıyor.’’