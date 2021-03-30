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Türkiye’de mutasyon virüs vaka sayısı kaç? Bakan koca açıkladı!

30.03.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüsün bulaştığı kişi sayısı oranının %75’e yükseldiğini belirterek, “Bütün illerde mutasyon var. Ağırlıklı olarak İngiltere mutantı söz konusu.” Açıklamasında bulundu. Fahrettin Koca’nın bu açıklamasından sonra ise birçok vatandaş mutasyonlu virüsün vaka sayısındaki artışı korkuyla karşıladı. Fahrettin Koca AK Parti kongreleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de mutasyon virüs vaka sayısı kaç? Bakan koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mutasyonlu virüs ile ilgili gelen soruya ise “Bütün illerimizde var.” Diyerek cevap veren Koca, teravih namazlarının da tedbirler alınarak kılınabileceğini açıkladı.

FAHRETTİN KOCA SORULARI YANITLADI

Fahrettin Koca, Biontech aşısıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Biontech aşısı birkaç gün içinde başlayacak. Lojistik tamamlandı. Şuan 2.8 milyon geldi. Birkaç hafta içinde 4 bucuk milyona tamamlamış olacağız. Sırası gelen Biontech aşısı olmak istemiyorum dediğinde yaptırmama hakkı olacak."

virüs

Mutasyonlu virüse dikkat çeken Koca, "Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı." ifadelerini kullandı.

Tepki çeken AKP kongreleriyle ilgili de konuşan Bakan Fahrettin Koca, "Bu konuyu gündemde tutmak kimseye fayda sağlamayacak. Buradan bir ayrıcalık çıkarma hikayesi oluşturmanın doğru olmadığı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

kongre

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca;

"Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirme de bir değişiklik söz konusu değil dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Burada bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmak doğru olmaz."


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Anahtar Kelimeler:
virüs Fahrettin Koca

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