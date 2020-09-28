HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Türkiye'de numara taşıma sayısı 146 milyonu geçti

Türkiye'de numara taşıma sayısı 146 milyonu geçti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.09.2020 11:15 | Son Güncelleme

Türkiye'deki cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma sayısı 144 milyon 322 bin olurken, sabit telefonlarda 2 milyon 130 bin olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de numara taşıma sayısı 146 milyonu geçti

AA muhabirinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkede 81,8 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor.

Numara taşıma işlemi sayısı bugün itibariyle 146 milyon 452 bine ulaşırken, bunun 144 milyonu 322 bini cep telefonu, 2 milyon 130 bini sabit telefon numaralarından oluştu.

BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE ARTIŞ YAŞANDI

Dönemler itibarıyla bakıldığında yılın birinci çeyreğinde mobil numara taşıma sayısı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,6 arttı.

Mobil numara taşınabilirliği hizmetiyle ocak-mart döneminde, Turkcell yaklaşık 24 bin abone, TT Mobil yaklaşık 15 bin abone, Vodafone ise yaklaşık 9 bin abone kazandı.

Türkiye'de 10 Eylül 2009'da başlatılan sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulaması ise beklenen ilgiyi görmedi. Bugüne kadar sabit hatlarda toplam 2 milyon 130 bin numaranın taşınma işlemi gerçekleştirildi.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Bilim insanlarından Ay ve Mars için akılalmaz öneri!Bilim insanlarından Ay ve Mars için akılalmaz öneri!
Ekim ayında hangi balık yenir?Ekim ayında hangi balık yenir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Instagram çöktü mü? İşte detaylar
Instagram çöktü mü? İşte detaylar
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıllı telefonların ortalama satış fiyatlarında yüzde 10 artış!
Akıllı telefonların fiyatı ne kadar arttı?
Bilim insanlarından akılalmaz öneri: Uzaylılar için Ay ve Mars'ı delelim!
Bilim insanlarından Ay ve Mars için akılalmaz öneri!
Tesla Model Y için hızlanma güncellemesi çıkarttı, fiyatı şaşırttı!
Otomobil devi bu kez yayınladığı güncelleme ile şaşırttı!
Huawei P Smart 2021 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
Merakla bekleniyordu! Sessiz sedasız tanıtıldı
Google CEO'su Sundar Pichai şirketteki radikal değişiklikler hakkında açıklama yaptı: 'Gelecek daha esnek'
Google radikal değişiklikleri birinci ağızdan açıkladı!
ABD'de federal mahkeme'den flaş TikTok kararı
Flaş TikTok kararı! Durduruldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.