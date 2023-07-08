Türkiye'de peş peşe kritik görüşmeler! İYİ Partili isim paylaştı: 'Kutluyorum'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelesnkiy, dün akşam Türkiye'ye gelip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Erdoğan görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Ukrayna NATO üyeliğini hak ediyor" açıklaması yaparken Zelenskiy, "Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan değişmez desteği için minnettarım" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İstanbul'da Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu bir araya geldi.

"BU AKIL TÜRK DEVLET AKLIDIR"

Kritik görüşmelerin ardından İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Türkkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı ile görüşürken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kırım Tatar Türkleri Lideri Ukrayna Milletvekili Mustafa Cemil Kırımoğlu ile görüşmesi Türkiye’nin Kırım davasına desteği açısından çok önemlidir.

Bu akıl Türk Devlet Aklıdır. Güzel işleri alkışlarız. Kutluyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı ile görüşürken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kırım Tatar Türkleri Lideri Ukrayna Milletvekili Mustafa Cemil Kırımoğlu ile görüşmesi Türkiye’nin Kırım davasına desteği açısından çok önemlidir.

Bu akıl Türk Devlet Aklıdır.

Güzel işleri… https://t.co/a0jBTpwmJq — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) July 7, 2023



