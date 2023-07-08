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  4. Türkiye'de peş peşe kritik görüşmeler! İYİ Partili isim paylaştı: 'Kutluyorum'

Türkiye'de peş peşe kritik görüşmeler! İYİ Partili isim paylaştı: 'Kutluyorum'

08.07.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve Ukrayna arasında dün gerçekleştirilen kritik görüşmeler sonrasında İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan bir paylaşım geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşmelerine dikkatleri çeken Türkkan "Bu akıl Türk Devlet Aklıdır. Güzel işleri alkışlarız. Kutluyorum" dedi.

Türkiye'de peş peşe kritik görüşmeler! İYİ Partili isim paylaştı: 'Kutluyorum'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelesnkiy, dün akşam Türkiye'ye gelip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Erdoğan görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Ukrayna NATO üyeliğini hak ediyor" açıklaması yaparken Zelenskiy, "Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan değişmez desteği için minnettarım" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İstanbul'da Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu bir araya geldi.

Erdoğan-Zelenskiy zirvesinde çok net 'NATO' mesajı Erdoğan-Zelenskiy zirvesinde çok net 'NATO' mesajı

"BU AKIL TÜRK DEVLET AKLIDIR"

Kritik görüşmelerin ardından İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Türkkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı ile görüşürken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kırım Tatar Türkleri Lideri Ukrayna Milletvekili Mustafa Cemil Kırımoğlu ile görüşmesi Türkiye’nin Kırım davasına desteği açısından çok önemlidir.

Bu akıl Türk Devlet Aklıdır. Güzel işleri alkışlarız. Kutluyorum."


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Lütfü Türkkan Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti Hakan Fidan

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