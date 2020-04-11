Türkiye’de satılan en pahalı telefon

Huawei Mate XS yurt dışında 2400 dolarak yurt içinde 29.999 TL’ye satılan bir telefon. Telefon sahip olduğu fiyat etiketiyle her ne kadar dudak uçuklatsa ve tepkilere neden olsa da Huawei Türkiye telefonun stoklarının bir günde tükendiğini açıkladı. Tabi bu açıklamada ki ölçütler neler onları bilmek gerekiyor. Örneğin Mate XS, Türkiye’ye kaç adet gelmişti ? Huawei TR bu konuda bir bilgi vermiyor, ancak internet sayfasında telefonu almak isterseniz “Bu ürün şu anda stokta bulunmamaktadır. (Bu ürün mevcut olduğunda bildir.)” ifadesi ile karşılaşıyorsunuz.

Açıkçası bir telefona bu kadar para vermek mantıklı mı burası tartışılır. Ancak Huawei’nin iddia ettiği kadarıyla bu telefonların satışı Huawei’ye 60 – 70 milyon TL zarar oluşturuyor. Ne kadar doğru olabileceği size kalmış. Aşağıda Türkiye fiyatı 29.999 TL olan Huawei Mate XS’nin özelliklerini sıraladık.

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