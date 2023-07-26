Türkiye'de takas edilen eski Deniz Piyadesi Trevor Reed, Ukrayna'daki savaşta yaralandı!

Trevor Reed'in yaralandığı haberi ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Patel, bir soru üzerine, "Trevor Reed'in Ukrayna'daki çatışmalara katılırken yaralandığından haberdarız. Savaşın başlangıcından bu yana, özellikle savaşa katılmak amacıyla Ukrayna'ya seyahat eden ABD vatandaşlarını, yakalanma, ölüm veya fiziksel zarar görme riski de dahil olmak üzere önemli risklerle karşı karşıya oldukları konusunda uyardık." dedi. (AA)

