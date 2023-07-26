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  4. Türkiye'de takas edilen eski Deniz Piyadesi Trevor Reed, Ukrayna'daki savaşta yaralandı!

Türkiye'de takas edilen eski Deniz Piyadesi Trevor Reed, Ukrayna'daki savaşta yaralandı!

26.07.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, eski askeri Deniz Piyadesi Trevor Reed'in Ukrayna'daki savaşta yaralandığını duyurdu. Reed geçen yıl Türkiye'de bir Rus pilot ile takas edilmişti.

Türkiye'de takas edilen eski Deniz Piyadesi Trevor Reed, Ukrayna'daki savaşta yaralandı!

Trevor Reed'in yaralandığı haberi ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

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Patel, bir soru üzerine, "Trevor Reed'in Ukrayna'daki çatışmalara katılırken yaralandığından haberdarız. Savaşın başlangıcından bu yana, özellikle savaşa katılmak amacıyla Ukrayna'ya seyahat eden ABD vatandaşlarını, yakalanma, ölüm veya fiziksel zarar görme riski de dahil olmak üzere önemli risklerle karşı karşıya oldukları konusunda uyardık." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna abd

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