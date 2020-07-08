Türkiye de var: Mobil internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler açıklandı!

İnternet kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. Hatta Z kuşağının etkisiyle de internetin girmediği ev neredeyse kalmadı. Instagram, Twitter ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarının da bu noktadaki payını atlamamak gerek. Ancak özellikle ülkemizdeki bazı kullanıcılar, internet fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi. Peki bu durum gerçekten de öyle mi? Cable'ın dünyanın dört bir yanından veriler elde ederek oluşturduğu internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler araştırması bu konuda bize ışık tutuyor.

İNTERNETİN EN UCUZU VE EN PAHALISI NEREDE?

Cable, ülkelerin GB başına ödedikleri mobil internet fiyatlarını (mobil internetin altını çizmek gerek) baz alarak bir liste oluşturdu. Cable listesinde en ucuz ve en pahalı internet sunan ülkeleri teker teker listeledi. Dilerseniz ilk olarak mobil internetin en ucuz olduğu ülkelerle başlayalım.

İŞTE İNTERNETİN UCUZ OLDUĞU 5 ÜLKE

En ucuz internetin olduğu ülkeler sıralamasında listeye 5 ülke giriyor. Hindistan listenin başını çekiyor. Verilen bilgiye göre Hindistanlı mobil internet kullanıcıları, GB başına sadece 0,09 dolar ödüyor. Bu gerçekten çok ucuz. Listenin devamı ise şöyle sıralanıyor: