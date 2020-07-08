Türkiye de var: Mobil internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler açıklandı!

İnternet kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. Hatta Z kuşağının etkisiyle de internetin girmediği ev neredeyse kalmadı. Instagram, Twitter ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarının da bu noktadaki payını atlamamak gerek. Ancak özellikle ülkemizdeki bazı kullanıcılar, internet fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi. Peki bu durum gerçekten de öyle mi? Cable'ın dünyanın dört bir yanından veriler elde ederek oluşturduğu internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler araştırması bu konuda bize ışık tutuyor.
Cable, ülkelerin GB başına ödedikleri mobil internet fiyatlarını (mobil internetin altını çizmek gerek) baz alarak bir liste oluşturdu. Cable listesinde en ucuz ve en pahalı internet sunan ülkeleri teker teker listeledi. Dilerseniz ilk olarak mobil internetin en ucuz olduğu ülkelerle başlayalım.
En ucuz internetin olduğu ülkeler sıralamasında listeye 5 ülke giriyor. Hindistan listenin başını çekiyor. Verilen bilgiye göre Hindistanlı mobil internet kullanıcıları, GB başına sadece 0,09 dolar ödüyor. Bu gerçekten çok ucuz. Listenin devamı ise şöyle sıralanıyor:
Sıra geldi internete ulaşmanın ateş pahası olduğu ülkelere. Bu ülkelerin ortak noktası ise Afrika'da yer almaları. Bildiğiniz üzere Afrika'da kişi başına düşen milli hasılalar dahi çok düşük. Hal böyle olunca insanların internete ulaşması da bir o kadar zor.
Malavi - 27,41 dolar
Benin - 24,22 dolar
Çad - 23,33 dolar
Yemen - 15,98 dolar
Botsvana - 13,87 dolar
Cable'ın açıkladığı verilere göre Türkiye, birçok ülkeden iyi durumda. Türkiye'de kullanıcılar, GB başına 0,72 dolar ödüyor. Bu da Türkiye'yi en ucuz internete sahip ülkeler sıralamasında 20. sıraya konumlandırıyor. Türkiye'nin arkasında ise GB başına 8 dolarlık ücret ile ABD, GB başına 1,39 dolar ile İngiltere, GB başına 0,81 dolar ile Fransa bulunuyor.
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