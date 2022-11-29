Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? AK Parti'den 'EYT' açıklaması, sahte doktorla ilgili 'mesaj' detayı, hayvan barınaklarıyla ilgili gelişme...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

BAKANLIKTAN SÖZLEŞMELİLER İÇİN KADRO AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık, merakla beklenen gelişmeye ilişkin yaptığı duyuru ile sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasıyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Düzenlemede 'yabancı uyruklu' detayı dikkat çekerken, "Kaç kişi faydalanacak? Kimler kapsam dışı kalacak?" soruları da yanıt buldu.

AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

AK Parti’nin önemli isimlerinden Emin Akbaşoğlu'ndan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasına ilişkin en net tarih geldi. Akbaşoğlu, “EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız” ifadelerini kullandı.

SAHTE DOKTORUN SONUNU O MESAJ GETİRDİ

Tekirdağ'da yaşanan 'sahte doktor' olayında birbirinden çarpıcı detaylar ortaya çıktı. ‘Sahte doktor’ Ayşe Özkiraz, inandırıcı olmak için doğum gününde Çapa’dan gelmiş gibi adına çelenk yaptırmış. Bununla yetinmeyen sahte doktorun sürekli taksi kullandığı ve parasını ödemediği de ortaya çıktı. Ayrıca sahte doktorun sevgilisi varken Instagram üzerinden bir kişiyle daha görüştüğü belirlendi. Doktor yalanını devam ettirmek için her yolu deneyen Özkiraz'ın oyunu görüştüğü kişinin sevgilisine attığı mesajla ortaya çıktı.

BAKAN KİRİŞCİ'DEN HAYVAN BARINAĞI AÇIKLAMASI

Konya'da belediyeye ait barınaktaki infial yaratan görüntüler sonrası hayvan barınakları Türkiye'nin gündemine oturdu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hayvan barınaklarıyla ilgili yeni uygulamayı dünkü kabine toplantısı sonrasında gazetecilere açıkladı. Yerel yönetimlere hayvan barınağı kurmaları için orman alanlarından yer vereceklerini belirten Bakan Kirişci, pilot uygulamayı İstanbul'da başlattıklarını duyurdu.

GÜNLERCE AÇ, SUSUZ SEYAHAT ETTİLER

İspanya Deniz Kurtarma Servisi tarafından paylaşılan görüntüler dünya basınında kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Söz konusu görüntülerde daha iyi bir yaşam arayışıyla 11 gün boyunca dev bir petrol tankerinin dümeninde 3 mültecinin seyahat ettiği anlar gösterildi. Nijerya’dan hareket eden petrol tankerinin dümen bölümünde seyahat eden mülteciler İspanya sahil güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

VALENCIALI EKVADOR DÜNYA KUPASINA VEDA ETTİ

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor! A Grubu'nun 3. maçında Ekvador ile Senegal karşı karşıya geldi. Her iki takımın da bir üst tura yükselmek için sahaya çıktığı müsabaka büyük bir tempo ile oynandı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, Senegal'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. 1 puan alması halinde üst tura çıkacak olan Ekvador, aldığı yenilgi sonrası turnuvaya veda etti.