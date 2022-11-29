HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? AK Parti'den 'EYT' açıklaması, sahte doktorla ilgili 'mesaj' detayı, hayvan barınaklarıyla ilgili gelişme...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? AK Parti'den 'EYT' açıklaması, sahte doktorla ilgili 'mesaj' detayı, hayvan barınaklarıyla ilgili gelişme...

29.11.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. AK Parti'den EYT ile ilgili net tarih, sahte doktorun sonunu getiren mesaj, Bakan Kirişci'den 'hayvan barınağı' açıklaması, dev petrol tankerinin dümeninde aç susuz 11 gün seyahat eden mülteciler...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? AK Parti'den 'EYT' açıklaması, sahte doktorla ilgili 'mesaj' detayı, hayvan barınaklarıyla ilgili gelişme...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

BAKANLIKTAN SÖZLEŞMELİLER İÇİN KADRO AÇIKLAMASI

asasas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık, merakla beklenen gelişmeye ilişkin yaptığı duyuru ile sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasıyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Düzenlemede 'yabancı uyruklu' detayı dikkat çekerken, "Kaç kişi faydalanacak? Kimler kapsam dışı kalacak?" soruları da yanıt buldu.

Sözleşmeliden kadroya geçişte 'yabancı uyruklu' detayı Sözleşmeliden kadroya geçişte 'yabancı uyruklu' detayı

AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

2

AK Parti’nin önemli isimlerinden Emin Akbaşoğlu'ndan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasına ilişkin en net tarih geldi. Akbaşoğlu, “EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti'den EYT düzenlemesiyle ilgili açıklama AK Parti'den EYT düzenlemesiyle ilgili açıklama

SAHTE DOKTORUN SONUNU O MESAJ GETİRDİ

1

Tekirdağ'da yaşanan 'sahte doktor' olayında birbirinden çarpıcı detaylar ortaya çıktı. ‘Sahte doktor’ Ayşe Özkiraz, inandırıcı olmak için doğum gününde Çapa’dan gelmiş gibi adına çelenk yaptırmış. Bununla yetinmeyen sahte doktorun sürekli taksi kullandığı ve parasını ödemediği de ortaya çıktı. Ayrıca sahte doktorun sevgilisi varken Instagram üzerinden bir kişiyle daha görüştüğü belirlendi. Doktor yalanını devam ettirmek için her yolu deneyen Özkiraz'ın oyunu görüştüğü kişinin sevgilisine attığı mesajla ortaya çıktı.

Sahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardı Sahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardı

BAKAN KİRİŞCİ'DEN HAYVAN BARINAĞI AÇIKLAMASI

1

Konya'da belediyeye ait barınaktaki infial yaratan görüntüler sonrası hayvan barınakları Türkiye'nin gündemine oturdu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hayvan barınaklarıyla ilgili yeni uygulamayı dünkü kabine toplantısı sonrasında gazetecilere açıkladı. Yerel yönetimlere hayvan barınağı kurmaları için orman alanlarından yer vereceklerini belirten Bakan Kirişci, pilot uygulamayı İstanbul'da başlattıklarını duyurdu.

'Pilot uygulamayı İstanbul'da başlattık' 'Pilot uygulamayı İstanbul'da başlattık'

GÜNLERCE AÇ, SUSUZ SEYAHAT ETTİLER

3

İspanya Deniz Kurtarma Servisi tarafından paylaşılan görüntüler dünya basınında kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Söz konusu görüntülerde daha iyi bir yaşam arayışıyla 11 gün boyunca dev bir petrol tankerinin dümeninde 3 mültecinin seyahat ettiği anlar gösterildi. Nijerya’dan hareket eden petrol tankerinin dümen bölümünde seyahat eden mülteciler İspanya sahil güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

11 gün boyunca böyle seyahat ettiler! “İçmek için...” 11 gün boyunca böyle seyahat ettiler! “İçmek için...”

VALENCIALI EKVADOR DÜNYA KUPASINA VEDA ETTİ

FFD

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor! A Grubu'nun 3. maçında Ekvador ile Senegal karşı karşıya geldi. Her iki takımın da bir üst tura yükselmek için sahaya çıktığı müsabaka büyük bir tempo ile oynandı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, Senegal'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. 1 puan alması halinde üst tura çıkacak olan Ekvador, aldığı yenilgi sonrası turnuvaya veda etti.

Valencialı Ekvador'un rüyası bitti! 2 dakika... Valencialı Ekvador'un rüyası bitti! 2 dakika...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilde su tarifesine indirim! "5 tona kadar..."O ilde su tarifesine indirim! "5 tona kadar..."
Kimya fabrikasında korkunç yangın: Dumanlar tüm kentten görülüyor! Patlama sesleri ürküttüKimya fabrikasında korkunç yangın: Dumanlar tüm kentten görülüyor! Patlama sesleri ürküttü
Kız yurdunda doğum günü kutlaması zehroldu! Ölü hayvan şoku: "Arkadaşlarımız kustu"Kız yurdunda doğum günü kutlaması zehroldu! Ölü hayvan şoku: "Arkadaşlarımız kustu"
Anahtar Kelimeler:
Doktor

En Çok Okunan Haberler

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

Sahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardı

Sahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardı

Yarın son gün! 61,5 zamlandı, cezası var...

Yarın son gün! 61,5 zamlandı, cezası var...

'Yüzde 99.9' diyerek açıkladı! Aday...

'Yüzde 99.9' diyerek açıkladı! Aday...

Sahte doktorla ilgili 'maaş' gerçeği ortaya çıktı!

Sahte doktorla ilgili 'maaş' gerçeği ortaya çıktı!

Tam isabetle vurunca: 6'lı masa ve Soylu...

Tam isabetle vurunca: 6'lı masa ve Soylu...

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Sadece şapka ve çizmeleriyle...

Sadece şapka ve çizmeleriyle...

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.