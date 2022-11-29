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Bakan Kirişci'den hayvan barınaklarıyla ilgili açıklama! 'Pilot uygulamayı İstanbul'da başlattık'

29.11.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hayvan barınakları ile başlatılan yeni çalışmayla ilgili açıklamada bulundu. Yerel yönetimlere hayvan barınağı kurmaları için orman alanlarından yer vereceklerini belirten Bakan Kirişci, pilot uygulamayı İstanbul'da başlattıklarını açıkladı.

Bakan Kirişci'den hayvan barınaklarıyla ilgili açıklama! 'Pilot uygulamayı İstanbul'da başlattık'

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

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"İSTANBUL'DA PİLOT UYGULAMA OLARAK BAŞLATTIK"

Bakan Kirişci, hayvan barınakları ile ilgili İstanbul Valiliği ile çalışma başlattıklarını belirterek, "Hayvan barınakları konusunda yer yoksunluğu söz konusu. Bu barınakların doğal hayata yakın olması da gerekiyor. Biz, ormanlarımızdan yer vermeyi planlıyoruz. Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vererek İstanbul'un barınak sorununu gidereceğiz. Bir derneğe ya da gönüllere veremeyiz; ama belediyelere yer verebiliriz. İstanbul'un 39 ilçesi için 30'ar dekarlık yerleri yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlayacağız. Süreci valiliğimiz takip ediyor. İstanbul'da pilot uygulama olarak başlattık. Eğer karşılığı olursa ve bundan olumlu netice alabilirsek diğer iller için de benzer yol izleyeceğiz" dedi.

"BİR YOL HARİTASI BELİRLEYECEĞİZ"

Bakan Kirişci, ilerleyen günlerde şehirlerde sahipsiz hayvan popülasyonunun artışıyla ilgili çalıştay düzenleyeceklerini de belirterek, "Bu çalıştayda akademisyenlerin, uzmanların görüşlerini alacağız ve bir yol haritası belirleyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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İstanbul Vahit Kirişci hayvan barınağı

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