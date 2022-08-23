Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? AK Parti'den sürpriz toplantı, Sanna Marin'in yeni videosu, Civan Canova'ya son veda...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

AK PARTİ'DE SÜRPRİZ TOPLANTI

AK Parti'de bugün sürpriz bir toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla öğlen saatlerinde bir araya geldi. 'Erken seçim' iddialarına yol açan toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Erken seçim spekülasyonlarının temeli yok. Toplantının erken seçimle ilgisi yok. Seçim zamanında yapılacak" dedi.

FİNLANDİYA BAŞBAKANI'NIN YENİ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Son 1 aydır partilerde dans ettiği, erkek arkadaşıyla yakınlaştığı videolarla dünyanın gündemindeki yerini koruyan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in yine çok konuşulacak bir videosu sosyal medyaya yansıdı. Marin, partilediği videolarda ülkesinin muhalefetinden gelen talep üzerine uyuşturucu testi yaptırmış, sonucu negatif çıkmıştı. Son ortaya çıkan videoda ise Marin'in bu kez bir kadınla, Finlandiyalı sosyal medya fenomeni ve eski güzellik kraliçesi Sabina Särkkä ile samimi bir şekilde dans ettiği anlar geniş yankı buldu.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ'NDEN SONRA ZİNCİR MARKETLERDEN DE İNDİRİM ADIMI

Geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen, yaklaşık 1400 Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde başlayan indirim uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken zincir marketler de fiyat etiketlerini değiştirmeye başladı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili açıklamasında "Bazı yerel zincir ve toptancı marketlerde fiyat araştırması yaptığımda oralarda da sarı etiketlerin çoğaldığını ve temel ihtiyaç ürünlerinde indirimler yapılmak suretiyle Tarım Kredi Kooperatifi'nin fiyatlarına yaklaşıldığını memnuniyetle gördüm" ifadelerini kullandı.

USTA OYUNCUYA SON VEDA

Türk sinemasının efsane oyuncusu Civan Canova, bugün son yolculuğuna uğurlandı. İki gün önce 67 yaşında hayata gözlerini yuman Canova'nın cenazesi İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salon'da gerçekleştirilen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Civan Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun, "Bu dünyadaki bedeni gitti, görevi belki bitti ama bence onun eserleri oyuncuları tarafından nefesi devam edecek" diye konuştu.

FENERBAHÇE'DE SÖRLOTH İDDİASI

Santrfor transferi için girişimlerin devam ettiği Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Alexander Sörloth uzun süredir sarı - lacivertlilerin gündemindeydi. Norveçli golcü hakkında Alman basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı. Basına yansıyan haberlere göre Sörloth Fenerbahçe'yi redderken, Bundesliga ekibi Mönchengladbach'a imza atacak.



