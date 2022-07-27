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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Başkonsolosluğumuza saldırı, İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi, 'sosyal konut projesi' açıklaması

27.07.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na hain saldırı, İstanbul'da açılışı gerçekleştirilen Müşterek Koordinasyon Merkezi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan 'sosyal konut projesi' açıklaması, Irak'ta Meclis baskını, Türkiye'nin Bulgaristan vatandaşlarına vize kararı, Fenerbahçe'den Kim Min-Jae transferi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Başkonsolosluğumuza saldırı, İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi, 'sosyal konut projesi' açıklaması

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TÜRKİYE'NİN MUSUL BAŞKONSOLOSLUĞU'NA SALDIRI

Bugün erken saatlerde Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na bir saldırı gerçekleştirildi. Başkonsolosluk binasının yakınlarına 2 adet roket düştü. Hain saldırıya Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılan açıklamada saldırıyla ilgili detaylar paylaşılırken "Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra AK Parti ve CHP'den de saldırıyla ilgili açıklamalar geldi.

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Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na hain saldırı! Türkiye'den sert tepki: 'Bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz'Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na hain saldırı! Türkiye'den sert tepki: 'Bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz'

İSTANBUL'DA MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILDI

Dünya bugün İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılışını takip etti. Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tahıl krizinin çözümü için oluşturulan merkezin açılışında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, merkezin görevini "Ukrayna’dan ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin Odesa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından emniyetle denizden nakliyatını sağlamak" sözleriyle açıkladı. Açılışta Birleşmiş Milletler'i (BM) temsilen diplomatlar da hazır bulundu.

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Tahıl sevkiyatı için İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi açıldı! Bakan Akar'dan önemli mesajlarTahıl sevkiyatı için İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi açıldı! Bakan Akar'dan önemli mesajlar

EDİRNE'DE BULGAR TURİST HAREKETLİLİĞİ

Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren karar ile Bulgaristan vatandaşlarına turistik amaçlı ziyaretler için 90 günlük vize muafiyeti sağlandı. Kararın ardından Edirne'de büyük hareketlilik yaşandı. Bulgar turistler, alışveriş yapmak için otobüslerle ve kendi araçlarıyla Edirne'ye akın etti.

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Türkiye'den Bulgaristan'a flaş vize kararı! Turistler Edirne’ye akın ettiTürkiye'den Bulgaristan'a flaş vize kararı! Turistler Edirne’ye akın etti

BAKAN KURUM'DAN 'SOSYAL KONUT PROJESİ' AÇIKLAMASI

Türkiye'de 81 ilde sosyal konut projesi başlatılıyor. Projeyi "Cumhuriyet tarihimizin en büyüğü" olarak nitelendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ağustos ayını işaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde açıklayacağını duyurdu.

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Son dakika: Bakan Kurum'dan müjde açıklaması! Ağustos ayını işaret etti: '81 ilde başlayacak'Son dakika: Bakan Kurum'dan müjde açıklaması! Ağustos ayını işaret etti: '81 ilde başlayacak'

IRAK'TA MECLİS BASKINI

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan Sadr Hareketi mensubu bir grup, beton bariyerleri aşarak Meclis binasına girdi.

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Son Dakika: Irak'ta Sadr yanlısı bir grup beton bariyerleri aşarak Meclis binasını bastıSon Dakika: Irak'ta Sadr yanlısı bir grup beton bariyerleri aşarak Meclis binasını bastı

FENERBAHÇE'DEN KİM MİN-JAE TRANSFERİ

Fenerbahçe'nin Güney Koreli yıldız oyuncusu Kim Min Jae'nin Napoli'ye transferi KAP'a bildirildi. Napoli, 25 yaşındaki Kim Min-Jae'ye yıllık 2 milyon Euro artı bonuslar ve 1.5 milyon Euro da imza parası verdi. Napoli, sarı-lacivertli kulübe toplamda 18.050.000 Euro ödeyecek.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri! Sarı-lacivertlilerden bonservis rekoru! Kim Min-Jae transferi KAP'a bildirildiSon dakika Fenerbahçe haberleri! Sarı-lacivertlilerden bonservis rekoru! Kim Min-Jae transferi KAP'a bildirildi


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