Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Başkonsolosluğumuza saldırı, İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi, 'sosyal konut projesi' açıklaması

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TÜRKİYE'NİN MUSUL BAŞKONSOLOSLUĞU'NA SALDIRI

Bugün erken saatlerde Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na bir saldırı gerçekleştirildi. Başkonsolosluk binasının yakınlarına 2 adet roket düştü. Hain saldırıya Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılan açıklamada saldırıyla ilgili detaylar paylaşılırken "Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra AK Parti ve CHP'den de saldırıyla ilgili açıklamalar geldi.

İSTANBUL'DA MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILDI

Dünya bugün İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılışını takip etti. Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tahıl krizinin çözümü için oluşturulan merkezin açılışında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, merkezin görevini "Ukrayna’dan ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin Odesa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından emniyetle denizden nakliyatını sağlamak" sözleriyle açıkladı. Açılışta Birleşmiş Milletler'i (BM) temsilen diplomatlar da hazır bulundu.

EDİRNE'DE BULGAR TURİST HAREKETLİLİĞİ

Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren karar ile Bulgaristan vatandaşlarına turistik amaçlı ziyaretler için 90 günlük vize muafiyeti sağlandı. Kararın ardından Edirne'de büyük hareketlilik yaşandı. Bulgar turistler, alışveriş yapmak için otobüslerle ve kendi araçlarıyla Edirne'ye akın etti.

BAKAN KURUM'DAN 'SOSYAL KONUT PROJESİ' AÇIKLAMASI

Türkiye'de 81 ilde sosyal konut projesi başlatılıyor. Projeyi "Cumhuriyet tarihimizin en büyüğü" olarak nitelendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ağustos ayını işaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde açıklayacağını duyurdu.

IRAK'TA MECLİS BASKINI

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan Sadr Hareketi mensubu bir grup, beton bariyerleri aşarak Meclis binasına girdi.

FENERBAHÇE'DEN KİM MİN-JAE TRANSFERİ

Fenerbahçe'nin Güney Koreli yıldız oyuncusu Kim Min Jae'nin Napoli'ye transferi KAP'a bildirildi. Napoli, 25 yaşındaki Kim Min-Jae'ye yıllık 2 milyon Euro artı bonuslar ve 1.5 milyon Euro da imza parası verdi. Napoli, sarı-lacivertli kulübe toplamda 18.050.000 Euro ödeyecek.



