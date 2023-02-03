Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Enflasyon verileri, İstanbullulara uyarı, ABD'de casus balon, motorine indirim...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 57,68 olurken, aylık ise yüzde 6,65 oldu. Açıklanan yıllık enflasyon rakamı son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Gelen verilere göre İstanbul'da ocak ayında en çok yeşil soğanın fiyatı arttı.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN 'TEDBİR' UYARISI

İstanbul'da kar yağışıyla ilgili Vali Ali Yerlikaya'dan önemli bir uyarı geldi. Yerlikaya, cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur beklendiğini duyurarak "Tedbirli ve dikkatli olalım" dedi. Öte yandan AKOM da pazar sabahından itibaren kentin soğuk havanın etkisi altına gireceğini belirterek perşembeye kadar aralıklarla yağış beklendiğini açıkladı.

ABD SEMALARINDA CASUS BALON TESPİT EDİLDİ

ABD ve Çin arasında yaşanan gerilimde son olarak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin’e ait yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde olduğunu, balonun takip edildiğini açıkladı. Bir askeri yetkili, “Gökyüzünde oldukça yüksek olmasına rağmen pilotların bu balonu gördüğüne dair raporlar var. Yani oldukça büyük” dedi. Açıklamasının devamında yetkili, yerde oluşabilecek enkaz nedeniyle balonu düşürmediklerini aktardı.

MOTORİNE İNDİRİM

Ocak ayında yeniden yükselişe geçen motorin litre fiyatı gece yarısından itibaren değişti. Motorine dün gelen 1 liralık indirimin ardından bugün de yeni indirim geldi. Motorinin litresi son gelen indirimle 63 kuruş düştü. Son indirimle beraber İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı ortalama 21.80 liraya geriledi. Fiyat Ankara'da ortalama 22.08 lira, İzmir'de ise 22.17 liraya düştü. Böylece motorin fiyatı sene başına göre yüzde 1.2 gerilemiş oldu.

ALİ KOÇ VE HEYETİ TFF BİNASINA GİTTİ

Dün oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlar gündem olmuştu. Maçın hakemi Ali Palabıyık'ın yönetimi büyük eleştiri almıştı. Bu tutumun ardından karşılaşma sonrası açıklamalar yapan Fenerbahçe heyeti ile Ali Koç 16.00 itibarıyla TFF binasına gitti. Ziyaret kararıyla ilgili yapılan açıklamada "Yapılan hatalar Fenerbahçe'yi yarıştan kopartacak aşamaya geldi ve bıçak kemiğe dayandı" dendi.

MEHMET ALİ ERBİL HAKKINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil hakkında savcı 2 suçtan toplamda 7 yıl 3 ay hapis istedi. TikTok Fenomeni Ece Ronay Bilir, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etmişti. Şoke eden mesajlardan sonra ortalık karışmış ve Erbil'e dava açılmıştı.