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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki, Twitter'da tek kelimelik yeni akım, Gülşen için istenilen ceza...

02.09.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki, firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın yakalanması, ağustos ayı ihracatında rekor, Twitter'da tek kelimelik yeni akım, Arjantin eski Cumhurbaşkanı Kirchner'e suikast girişimi, Gülşen için istenilen ceza, Fenerbahçe'nin yeni transferi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki, Twitter'da tek kelimelik yeni akım, Gülşen için istenilen ceza...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasına ilişkin olarak Erdoğan "Bu milleti tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir" dedi.

Ayrıca, Ahmet Şık'ın sözleriyle ilgili olarak Erdoğan "Onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez. O kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Kendini buğday ambarında sanıyor'SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Kendini buğday ambarında sanıyor'

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILAN HDP MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sahte pasaportla yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var, HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı." ifadelerini kullandı.

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Bakan Soylu duyurdu: Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel yakalandıBakan Soylu duyurdu: Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel yakalandı

FİRARİ EMEKLİ ALBAY MUSTAFA LEVENT GÖKTAŞ YAKALANDI

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş yakalandı. İçişleri Bakanlığı, Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalandığını duyurarak Türkiye'ye iade işlemlerine başlandığını belirtti.

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SON DAKİKA | Firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş yakalandı! Bakan Soylu'dan açıklamaSON DAKİKA | Firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş yakalandı! Bakan Soylu'dan açıklama

AĞUSTOS AYI İHRACATINDA REKOR

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında ihracat rekoru kırıldı. Bakan Muş, ihracatın Ağustos ayında yüzde 13 yükselerek 21.3 milyar dolar olduğunu açıkladı.

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Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Ağustos ayı ihracatında rekorSon dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Ağustos ayı ihracatında rekor

TWİTTER'DA TEK KELİMELİK YENİ AKIM

Sosyal medya platformu Twitter'da yeni bir akım gündem oldu. Birçok şirket ve ünlü isimin de dahil olduğu tek kelimelik akıma Türkiye'den de çok sayıda isim katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi birçok siyasi isim, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikte tek kelimelik akıma katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin paylaşımı ise en çok konuşulan tweet oldu. Bakan Nebati çok konuşulan "Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor." sözlerine göndermede bulundu.

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Twitter'da tek kelimelik yeni akım, dünya bunu konuşuyor! Bakan Nebati'nin 'ışıltı' paylaşımı gündem olduTwitter'da tek kelimelik yeni akım, dünya bunu konuşuyor! Bakan Nebati'nin 'ışıltı' paylaşımı gündem oldu

ARJANTİN ESKİ CUMHURBAŞKANI KİRCHNER’E SUİKAST GİRİŞİMİ

Arjantin'de Fernando Andres Sabag Montiel isimli bir kişi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a silahlı saldırı girişiminde bulundu. O anlar sosyal medyada paylaşılınca tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.

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Dünya bu olayı konuşuyor! Arjantin eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e suikast girişimi... Yüzüne silah doğrulttuDünya bu olayı konuşuyor! Arjantin eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e suikast girişimi... Yüzüne silah doğrulttu

GÜLŞEN İÇİN İSTENİLEN CEZA BELLİ OLDU

Ünlü sanatçı Gülşen, bir konserinde imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma açılan Gülşen hakkında iddianame hazırlandı. Sanatçı Gülşen için 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Gülşen'in iddianamesi hazır! İşte istenilen cezaGülşen'in iddianamesi hazır! İşte istenilen ceza

FENERBAHÇE MİCHY BATSHUAYİ'Yİ RESMEN AÇIKLADI

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe forvet arayışlarında mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi listesinin bildirilmesine kısa bir süre kala geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Beşiktaş forması da giymiş olan 28 yaşındaki Belçikalı yıldız futbolcu Michy Batshuayi transferini resmen açıkladı.

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Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızı Michy Batshuayi'yi resmen açıkladı!Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızı Michy Batshuayi'yi resmen açıkladı!


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Gülşen
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