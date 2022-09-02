Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki, Twitter'da tek kelimelik yeni akım, Gülşen için istenilen ceza...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasına ilişkin olarak Erdoğan "Bu milleti tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir" dedi.

Ayrıca, Ahmet Şık'ın sözleriyle ilgili olarak Erdoğan "Onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez. O kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın" ifadelerini kullandı.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILAN HDP MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sahte pasaportla yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var, HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı." ifadelerini kullandı.

FİRARİ EMEKLİ ALBAY MUSTAFA LEVENT GÖKTAŞ YAKALANDI

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş yakalandı. İçişleri Bakanlığı, Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalandığını duyurarak Türkiye'ye iade işlemlerine başlandığını belirtti.

AĞUSTOS AYI İHRACATINDA REKOR

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında ihracat rekoru kırıldı. Bakan Muş, ihracatın Ağustos ayında yüzde 13 yükselerek 21.3 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TWİTTER'DA TEK KELİMELİK YENİ AKIM

Sosyal medya platformu Twitter'da yeni bir akım gündem oldu. Birçok şirket ve ünlü isimin de dahil olduğu tek kelimelik akıma Türkiye'den de çok sayıda isim katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi birçok siyasi isim, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikte tek kelimelik akıma katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin paylaşımı ise en çok konuşulan tweet oldu. Bakan Nebati çok konuşulan "Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor." sözlerine göndermede bulundu.

ARJANTİN ESKİ CUMHURBAŞKANI KİRCHNER’E SUİKAST GİRİŞİMİ

Arjantin'de Fernando Andres Sabag Montiel isimli bir kişi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a silahlı saldırı girişiminde bulundu. O anlar sosyal medyada paylaşılınca tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.

GÜLŞEN İÇİN İSTENİLEN CEZA BELLİ OLDU

Ünlü sanatçı Gülşen, bir konserinde imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma açılan Gülşen hakkında iddianame hazırlandı. Sanatçı Gülşen için 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

FENERBAHÇE MİCHY BATSHUAYİ'Yİ RESMEN AÇIKLADI

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe forvet arayışlarında mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi listesinin bildirilmesine kısa bir süre kala geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Beşiktaş forması da giymiş olan 28 yaşındaki Belçikalı yıldız futbolcu Michy Batshuayi transferini resmen açıkladı.



