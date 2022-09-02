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  4. Bakan Soylu duyurdu: Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel yakalandı

Bakan Soylu duyurdu: Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel yakalandı

02.09.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan ve firari olan HDP Milletvekili Semra Güzel'in yakalandığını açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Soylu, "Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu duyurdu: Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel yakalandı

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li vekil Semra Güzel yakalandı. Güzel'in yakalanma haberini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var; HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun paylaşımı;

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Anahtar Kelimeler:
Semra Güzel Süleyman Soylu
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