Bakan Soylu duyurdu: Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel yakalandı

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li vekil Semra Güzel yakalandı. Güzel'in yakalanma haberini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var; HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun paylaşımı;







