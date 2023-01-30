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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? EYT düzenlemesi, altılı masanın mutabakat metni, Çin'den otomobil takviyesi...

30.01.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. EYT düzenlemesiyle ilgili yasa teklifinde yeni gelişme, altılı masa tarafından açıklanan ortak politikalar mutabakat metni, Çin'den Türkiye'ye yola çıkan 4 bin otomobil, Pakistan'da camiye namaz sırasında intihar saldırısı, Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde transferi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? EYT düzenlemesi, altılı masanın mutabakat metni, Çin'den otomobil takviyesi...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

EYT DÜZENLEMESİ MECLİS'E SUNULDU

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Milyonların beklediği EYT düzenlemesi bugün Meclis Başkanlığı’na sunuldu. EYT şartlarındaki detaylarla ilgili açıklama AK Parti’den geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'ye ilişkin kanun teklifindeki detayları aktardı. Prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan herkes emekli olabilecek.

EYT resmen Meclis'te! İşte tüm detaylar... EYT resmen Meclis'te! İşte tüm detaylar...

ALTILI MASA 'ORTAK POLİTİKALAR MUTABAKAT METNİ'Nİ AÇIKLADI

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Altılı masa liderlerinin katılımıyla düzenlenen programda 'ortak politikalar mutabakat metni' açıklandı. Metindeki maddelere göre altılı masa iktidara gelmesi durumunda dolar bazında kişi başına milli gelirin 5 yılın sonunda en az 2 katına yükseltilmesi vaadinde bulundu. Ayrıca Kur Korumalı Mevduat'ta mevcut hesapların vadeleri sonunda kapatılacağı belirtildi.

Altılı masadan 'KKM' kararı! Seçim gündeminde kritik gün... Altılı masadan 'KKM' kararı! Seçim gündeminde kritik gün...

4 BİN OTOMOBİL TÜRKİYE'YE YOLA ÇIKTI

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Sıfır otomobilde bulunurluk sorununa Çin’den takviye geliyor. 4 bine yakın otomobil Çin'in Shanghai Limanı’ndan Türkiye'nin Derince Limanı’na ulaşmak için yola çıktı. Heyecan yaratan o görüntüyü Çin Türkiye Başkonsolosluğu Sözcüsü Twitter hesabından paylaştı.

Sıfır otomobil için heyecanlandıran görüntü Sıfır otomobil için heyecanlandıran görüntü

PAKİSTAN'DA CAMİYE İNTİHAR SALDIRISI

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir camiye namaz kılındığı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 150'den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlama sebebiyle caminin yanı sıra çevredeki bina ve araçlarda da hasarlar oluştu. Sosyal medyaya yansıyan görsellerde caminin büyük bölümünün patlama sebebiyle yıkıldığı görüldü.

Namaz sırasında camiye intihar saldırısı! Namaz sırasında camiye intihar saldırısı!

FENERBAHÇE YENİ TRANSFERİNİ AÇIKLADI

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Fenerbahçe, sol bek pozisyonu için görüştüğü Parma forması giyen Jayden Oosterwolde transferini bitirdi. Kulüp, Jayden Oosterwalde için Parma'ya yaptığı son teklifi yükseltti ve İtalyan ekibi ile her konuda anlaşma sağladı. Potansiyelli bir oyuncu olarak bilinen 21 yaşındaki Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli kulüple 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte bonservisi! F.Bahçe yeni transferini açıkladı İşte bonservisi! F.Bahçe yeni transferini açıkladı

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