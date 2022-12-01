Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? MGK bildirisi, asgari ücrette kritik tarih belli oldu, EYT'de yeni gelişme, Bursa'da düşen uçak...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!



MİLLİ GÜVENLİK KURULU BİLDİRİSİ YAYIMLANDI

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisi'nde, Türkiye'nin güney sınırlarında icra edilen operasyonların tek hedefinin terör örgütleri olduğu belirtilerek, bölgede hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Türkiye'nin güney sınırlarında icra edilen operasyonların tek hedefinin terör örgütleri olduğu aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi:



"Yüce milletimizin ve eşsiz ülkemizin savunmasını ve güvenliğini sağlamak maksadıyla BM Şartı'nın 51. Maddesi kapsamında güney sınırlarımız boyunca icra edilen operasyonların tek hedefinin terör örgütleri olduğu, bölgemizde, sınırlarımızı, şehirlerimizi, vatandaşlarımızı ve güvenlik güçlerimizi hedef alan hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır.

Teröre karşı verdikleri kahramanca mücadelede, milli ve milletlerarası hukuk ile insan hakları ve kamu vicdanına mutlak bir bağlılıkla hareket etmeyi ilke olarak benimseyen güvenlik kuvvetlerimizin, ağır darbe alan bölücü terör örgütüne nefes aldırmak maksadıyla yalan ve iftiraya başvuran çevrelerce hedef alınmasına hiçbir surette müsamaha gösterilmeyeceğinin altı çizilmiştir."

ASGARİ ÜCRET İÇİN BEKLENEN KRİTİK TARİHLER BELLİ OLDU

8 milyon SGK'lı çalışanın yüzde 62'sini doğrudan etkileyen asgari ücret zammı için maraton başlıyor. İşçi ve işveren tarafı takvim için bugün bir araya gelirken, 5 bin TL'lik aradaki fark görüşmeler boyunca masada olacak. Asgari ücrette toplantı takvimi netleşirken, TİSK ve Türk-İş'ten peş peşe açıklamalar geldi.

Asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının 7 ve 14 Aralık'ta yapılacağı netleşti.

EYT'DE ÖNEMLİ GELİŞME

EYT'de SGK prim farkı ve kıdem tazminatı müjdesi geldi. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol canlı yayında yaptığı açıklamada, emekliler ve emekli olup çalışanlar arasındaki SGK prim farkının giderileceğini ve KGF ile işverenlere uygun kredi verileceğini duyurdu.

Akkol "Bu çözümü şöyle önemsiyoruz sadece işverenleri değil emekli olup çalışmaya devam etmek isteyenler için de çok önemli." ifadelerini kullandı.

BURSA'DA TEK MOTORLU UÇAK DÜŞTÜ

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçak düştü. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bursa Valisi uçaktaki iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

GÖZTEPE-ALTAY MAÇI İÇİN KARAR BELLİ OLDU

Geçtiğimiz hafta TFF 1. Lig'de oynanan olaylı Göztepe Altay maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) karşılaşmaya ilişkin verilen kararları açıkladı.

Buna göre; Göztepe 4 maç, Altay ise 6 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Ayrıca Göztepe'ye 112 bin TL, Altay'a ise 185 bin 500 TL para cezası verildi.