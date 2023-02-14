Türkiye’deki depremle ilgili DSÖ’den yeni açıklama: ‘Yüzyılın en kötü doğal afeti…’

Türkiye'deki deprem felaketi tüm dünya tarafından yakından takip edilmeye devam ederken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Kluge, Türkiye'de yaşanan depremi 'yüzyılın en kötü doğal afeti' olarak tanımladı.
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