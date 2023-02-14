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Türkiye’deki depremle ilgili DSÖ’den yeni açıklama: ‘Yüzyılın en kötü doğal afeti…’

14.02.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki deprem felaketi tüm dünya tarafından yakından takip edilmeye devam ederken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Kluge, Türkiye'de yaşanan depremi 'yüzyılın en kötü doğal afeti' olarak tanımladı.

Türkiye’deki depremle ilgili DSÖ’den yeni açıklama: ‘Yüzyılın en kötü doğal afeti…’

Son dakika haberi… Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Kahramanmaraş merkezli depremler için "DSÖ Avrupa'da yüzyılın en kötü doğal afetine tanıklık ediyoruz." dedi.

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