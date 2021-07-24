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  4. Sabah bu sesle uyandılar! iPhone kullanıcılarına "Evde kal Türkiye" mesajı

Sabah bu sesle uyandılar! iPhone kullanıcılarına "Evde kal Türkiye" mesajı

24.07.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada bazı iPhone kullanıcıları telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında "Evde Kal Türkiye" ifadeleriyle gelen bildirinin ekran görüntüsünü paylaştı. Acil durum uyarısı mesajları herkesi paniğe sürüklerken, acil durum uyarısı nasıl kapatılacağı da paylaşıldı.

Sabah bu sesle uyandılar! iPhone kullanıcılarına "Evde kal Türkiye" mesajı

Türkiye'deki bazı iPhone kullanıcıları telefonlarına Acil Durum Uyarısı (Test Alert Notification) geldiğini ve 'Evde kal Turkiye' mesajı geldiğini bildirdi.

Twitter'da telefonlarına gelen alarmın ekran görüntüsünü paylaşan kullanıcılar, alarmın tekrarladığını da ifade etti.

'TEST ALERT NOTIFICATION' NE DEMEK?

Test Alert Natification: test uyarısı bildirimi anlamına gelmektedir. Test Alert Natification genel olarak kullanılan bir uyarı sistemi olarak düşünülebilir.

NASIL KAPATILIR?

Ayarlar > Bildirimler'e gidin. Ekranın en alt kısmına kaydırın. Test Alert Notification sekmesinden bildirimleri kapatın.

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