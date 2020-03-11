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  4. Türkiye'deki koronavirüs vakası İstanbul'da mı? Canlı yayında dili mi sürçtü?

Türkiye'deki koronavirüs vakası İstanbul'da mı? Canlı yayında dili mi sürçtü?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 09:26 | Son Güncelleme

Türkiye'de ilk kez bir hastaya koronavirüs teşhisi konuldu. Sağlık Bakanı canlı yayında yaptığı açıklamada hastanın kimliği ve bulunduğu şehirle ilgili bilgi vermezken, CNN Türk haber spikerinin sözleri olay yarattı. Spiker Duygu Kaya, virüs vakasının İstanbul'da görüldüğünü söyledi. Kaya'nın canlı yayında dilinin mi sürçtüğü yoksa ağzından mı kaçırdığı merak konusu oldu.

Türkiye'deki koronavirüs vakası İstanbul'da mı? Canlı yayında dili mi sürçtü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüksek ateş şikayetiyle sağlık kuruluşuna başvuran erkek bir hastada koronavirüse rastlandığını söyledi.

Koca'nın açıklamaları tüm televizyonlarda son dakika başlığıyla duyurulurken; CNN Türk spikeri Duygu Kaya, Koca'nın hasta mahremiyeti nedeniyle açıklamadığı ayrıntıyı canlı yayında tüm Türkiye'ye duyurdu.

TÜRKİYE'DEKİ KORONAVİRÜS VAKASI İSTANBUL'DA MI?

Kaya, ilk koronavirüs vakasına İstanbul'da rastlandığını söyledi. Kısa sürede sosyal medyada birlerce kişinin paylaştığı görüntülerde Kaya, kendisine gelen uyarıyla ekranda kısa süreli panik yaşadı.

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