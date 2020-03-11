Türkiye'deki koronavirüs vakası İstanbul'da mı? Canlı yayında dili mi sürçtü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüksek ateş şikayetiyle sağlık kuruluşuna başvuran erkek bir hastada koronavirüse rastlandığını söyledi.
Koca'nın açıklamaları tüm televizyonlarda son dakika başlığıyla duyurulurken; CNN Türk spikeri Duygu Kaya, Koca'nın hasta mahremiyeti nedeniyle açıklamadığı ayrıntıyı canlı yayında tüm Türkiye'ye duyurdu.
Kaya, ilk koronavirüs vakasına İstanbul'da rastlandığını söyledi. Kısa sürede sosyal medyada birlerce kişinin paylaştığı görüntülerde Kaya, kendisine gelen uyarıyla ekranda kısa süreli panik yaşadı.