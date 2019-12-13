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Türkiye'den ABD Senatosu'nun skandal kararına peş peşe tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası içine girmiştir." dedi. Milli Savunma Bakanı Akar, ise ABD Senatosu'nun skandal 'Ermeni kararı' hakkında, "Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir" açıklamasında bulundu.

Türkiye'den ABD Senatosu'nun skandal kararına peş peşe tepkiler

Türkiye'den ABD Senatosu'nda alınan 'Ermeni kararı' hakkında tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası içine girmiştir." dedi.

AKAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Bakan Akar, 'Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir.' dedi.

Son dakika: ABD Senatosu 'Sözde Ermeni soykırımı' tasarısını kabul ettiSon dakika: ABD Senatosu 'Sözde Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etti

Akar ayrıca, Libya ile varılan mutabakat hakkında, 'Libya ile mutabakat üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna tecavüz değil. Sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyor, kolluyoruz.' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Ermeni Soykırımı ABD Senatosu

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Sözde "Ermeni Soykırımı" yâd eden CHP il başkanı Canan Kaftancıoğlu nün "YPG Terörist DEGİL" diyen Kılıçdaroğlu'nun Montrö Müstemleke Anlaşmasının Hâmîsi İmamoglu'nun Oluşturduğu bir Hükümet ve Kabine düşünün.. Allah bu Milleti Bu Memleketi CHP iktidarı gibi bir musîbetten âfetten korusun
chp ortada yokken niçin yanmış kıç gibi sürünüyorsun çakmak taşına sürersen belki yüreğimin ateşi soner
Anti_emperyalist ayağına yatıp "Üsleri kapatın da Görelim " diyorlar.. Kapatalım Olum! Sonra Ağlamaca Yok! S_400 ler mevzuunda GÖRDÜK YPG mevzuunda GÖRDÜK Afrin mevzuunda GÖRDÜK Barış Pınarı mevzuunda GÖRDÜK Kanal İstanbul mevzuunda GÖRDÜK PKK Sponsorlarını ziyaret ederken GÖRDÜK SİZDE GÖRDÜNÜZ.. Emperyalizmin Bu Memleketteki GÜR Sesi dir CHP . Türkiye'deki en büyük ABD ÜSSÜ CHP ZİHNİYETİDİR... Kapatalım olum
en son ne zaman et yedin cok.gidasiz kalmisin bence
boş boş konuşuyorsunuz kapatsanıza abd nin kullandıgı akıncı üstünü incirligi reste rest millet zaten alıştı olmuşken tam olsun ama cesaret?
tepki tepki sizde bir karşılık yapin
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