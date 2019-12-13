Türkiye'den ABD Senatosu'nun skandal kararına peş peşe tepkiler

Türkiye'den ABD Senatosu'nda alınan 'Ermeni kararı' hakkında tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası içine girmiştir." dedi.

AKAR DA TEPKİ GÖSTERDİ



Bakan Akar, 'Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir.' dedi.

Akar ayrıca, Libya ile varılan mutabakat hakkında, 'Libya ile mutabakat üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna tecavüz değil. Sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyor, kolluyoruz.' ifadelerini kullandı.