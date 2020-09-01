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Türkiye'den ABD'ye Güney Kıbrıs tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 21:58 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, "ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunun kaldırılması yönünde bugün (1 Eylül) açıkladığı karar Ada’daki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saymaktadır." açıklamasını yaptı.

Türkiye'den ABD'ye Güney Kıbrıs tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yöneli silah ambargosunu kaldırmasına yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunun kaldırılması yönünde bugün (1 Eylül) açıkladığı karar Ada’daki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saymaktadır.

Bu kararın Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceği de muhakkaktır.

Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD’nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır.

ABD’nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz.

Aksi takdirde Türkiye, garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır.

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