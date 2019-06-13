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Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı: Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 12:54 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı: Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz.

ABD'NİN F-35 MEKTUBU

Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye S-400 almıştır, Cumhurbaşkanımız belirtti. S-400'ler Türkiye'ye gelecektir. Türkiye aldığı karardan vazgeçmez. Kısa zamanda bakanımız cevaben mektubunu gönderecektir.

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ABD Türkiye S-400 mektup Mevlüt Çavuşoğlu

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