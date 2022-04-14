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Türkiye'den ABD'ye sert tepki! 'Külliyen reddediyoruz'

14.04.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 2021 İnsan Hakları Raporu'nda Türkiye hakkındaki iddiaların talihsiz bulunduğu ve külliyen reddedildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye'nin terörle mücadelesinin altı çizilirken ABD'ye bir de çağrıda bulunuldu.

Türkiye'den ABD'ye sert tepki! 'Külliyen reddediyoruz'

ABD Dışişleri Bakanlığı salı günü 2021 İnsan Hakları Raporu yayımlamıştı. Raporda Türkiye ilgili iddialar da yer almıştı. İddialara Türkiye'den açıklama geldi. Rapora sert tepki gösterilen açıklamada Türkiye'nin terörle mücadelesine vurgu yapıldı. Açıklamada ABD'nin FETÖ propagandasına alet olmaya devam ettiği belirtilirken "Raporda, PKK’nın terör örgütü olduğunu göz ardı eden ve terörle bağlantılı çevrelerin söylemlerine destek mahiyetindeki iddialara yer verilmesi de keza kabul edilemezdir." ifadesi kullanıldı.

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"KÜLLİYEN REDDEDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ABD Dışişleri Bakanlığının 12 Nisan 2022 tarihinde yayımladığı 2021 İnsan Hakları Raporu’nda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz.

Ülkemizin PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere terörizmin her türüne karşı yürüttüğü mücadelenin ABD tarafından halen idrak edilememiş olmasını esefle karşılıyoruz.

15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ’nün yalanlarının raporda geniş yer bulması, ortaya koyduğumuz tüm somut delillere rağmen, ABD’nin göz yumduğu bu terör örgütünün propagandasına alet olmaya devam ettiğini göstermektedir.

Raporda, PKK’nın terör örgütü olduğunu göz ardı eden ve terörle bağlantılı çevrelerin söylemlerine destek mahiyetindeki iddialara yer verilmesi de keza kabul edilemezdir.

ABD'YE ÇAĞRI: ORTAKLIKLARINI SONLANDIRMAYA DAVET EDİYORUZ

Önceki raporlar bağlamında da vurguladığımız gibi, ülkemizin insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik iradesi tamdır. Uluslararası insan hakları mekanizmaları ile işbirliğimiz, 2019 Yargı Reformu Stratejisi ve 2021 İnsan Hakları Eylem Planı bu iradenin somut göstergelerinden sadece bazılarıdır.

ABD’yi insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya ve terörizmle mücadele gerekçesi altında başka terörist grupların uzantılarıyla tesis ettiği ortaklıkları sonlandırmaya davet ediyoruz.

Türkiye kendi vatandaşları ile evsahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."

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