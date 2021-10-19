Türkiye'den Avrupa Komisyonu'nun raporuna cevap: Kabul etmiyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye Raporu'na ilişkin açıklama yaptı.

"HAKSIZ ELEŞTİRİLERİ KABUL ETMİYORUZ"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye’ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve ülkemizle ilişkilerde yine çifte standartlı yaklaşımın sergilendiği bir Türkiye Raporu yayımlanmıştır. Özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri kabul etmiyoruz.

Raporda, Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselelerine ilişkin ve esasen AB’nin yetkisinde olmayan konularda, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine tutarsız ve yanlı Rum/Yunan tezlerine yer verilmesini de reddediyoruz."



