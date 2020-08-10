Türkiye'den bir Navtex daha!

Yayınlanan yeni Navtex'te "Türk bayraklı Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler tarafından Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası hukuka uygun olarak Türk Kıta Sahanlığı'nda sismik çalışmalar icra edilmektedir" denildi. Yayınlanan Navtex'e göre, 3 sismik arama gemisi 10-23 Ağustos'ta Akdeniz'de olacak.

Bugün sabah saatlerinde Türkiye bir Navtex ilanı daha yapmıştı.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

