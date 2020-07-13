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Türkiye'den BM'nin Suriye kararı sonrası dikkat çeken açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 01:00 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, kuzeybatı Suriye'ye yönelik BM sınırötesi insani yardım mekanizmasının uzatılmasına ilişkin, "Sözkonusu BM mekanizması kuzeybatı Suriye'deki yaklaşık 2.8 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım götürülmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Bu bakımdan, tek sınır geçişine indirilerek de olsa, mekanizmanın muhafaza edilmiş olması önemli görülmektedir." açıklamasını yaptı.

Türkiye'den BM'nin Suriye kararı sonrası dikkat çeken açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Kuzeybatı Suriye'ye Yönelik BM sınırötesi insani yardım mekanizmasının uzatılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"MEKANİZMANIN MUAFAZA EDİLMESİ ÖNEMLİ"

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Temmuz 2020 tarihinde aldığı bir kararla, kuzeybatı Suriye'ye yönelik Birleşmiş Milletler sınırötesi insani yardım mekanizmasını Cilvegözü/Bab al Hawa sınır geçişini içerecek şekilde 12 ay süreyle uzatmıştır. Sözkonusu BM mekanizması kuzeybatı Suriye'deki yaklaşık 2.8 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım götürülmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Bu bakımdan, tek sınır geçişine indirilerek de olsa, mekanizmanın muhafaza edilmiş olması önemli görülmektedir." denildi.

"TALİHSİZ BİR YAKLAŞIM"

Diğer taraftan, mekanizmanın önemli bir unsurunu teşkil eden Öncüpınar/Bab al Salam sınır geçişine bu defa BM Güvenlik Konseyi kararında yer verilmemesinin talihsiz bir yaklaşım olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜRKİYE'NİN SORUMLULUĞU DAHA DA AĞIRLAŞACAK"

"Zira, bu sınır geçişinin mekanizmadan çıkarılması, Halep bölgesindeki yaklaşık 1.3 milyon sivile insani erişimi zorlaştıracak ve Türkiye'nin üstlendiği sorumluluğu daha da ağırlaştıracaktır. Bu bağlamda, Türkiye, Suriye'ye yönelik uluslararası insani yardım faaliyetlerinin kesintisiz biçimde sürdürülmesi için çaba harcamaya devam edecek; anılan yardım mekanizmasında meydana gelen değişikliğin yol açabileceği ilave sınamalarla başedilmesi için BM ve bağlı kuruluşlar başta olmak üzere tüm paydaşlarla eşgüdüm ve işbirliği içinde hareket edecektir."

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