Türkiye'den BM'ye kritik 'Kıbrıs' çağrısı

Bakanlık, BMGK'nın, “Kıbrıs’ta Durum” başlıklı oturumu hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, BMGK'nın bugün yaptığı oturumda Kapalı Maraş bölgesindeki son gelişmeleri ele aldığı ve bu çerçevede Konsey tarafından bir başkanlık açıklaması yayınlandığı hatırlatılarak, Türkiye'nin, konuyla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığınca yapılan açıklamayı tümüyle desteklediği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Türk makamlarının KKTC toprağı olan Kapalı Maraş bölgesine dair açıkladıkları karar, kullanıma açılan bölgede herhangi bir mağduriyete yol açmamaktadır. Bölgenin statüsünde bir değişiklik yapılmamaktadır. Dolayısıyla, bu kararın BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Uluslararası toplum Kıbrıs Rum yönetiminin yanıltıcı propagandasını değil, Ada’daki gerçekleri dikkate almalı ve gelişmeleri önyargısız şekilde değerlendirmelidir.

Statükonun devamını savunmak ne Kıbrıs Adasının ortak sahibi iki halka fayda sağlayacak ne de Kıbrıs meselesinin çözümüne yardımcı olacaktır."