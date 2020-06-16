Türkiye'den çok sert Libya tepkisi: Fransa'nın karanlık ilişkileri...

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin Libya'ya müdahalesine ilişkin iddialarına yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'nın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Paris ziyaretiyle ilgili açıklaması ile bir soruya cevaben yaptığı açıklamada ülkemizin Libya'ya yönelik tutumuna dair iddiaları, Fransa'nın Libya'ya yönelik karanlık ve izahı bulunmayan politikasının yeni bir göstergesidir. Fransa'nın Libya'da meşru Hükümeti devirerek ülkede otoriter bir rejim kurmaya yeltenen ve siyasi çözümden yana olmadığını alenen açıklamayan darbeci ve korsan Hafter'e verdiği destek Libya krizini körüklemiştir. Fransa'nın bu yaklaşımı Hafter'i askeri yöntemlerde ısrar etme konusunda cesaretlendirmiş, Libya halkının acılarını ve sıkıntılarını artırmıştır" denildi.

'ESAS ENDİŞE, FRANSA'NIN BU KARANLIK İLİŞKİLERİDİR'

Libya'da barış ve istikrarın tesisinin önündeki en büyük engelin, Fransa ve bazı ülkelerin BM Güvenlik Konseyi kararları hilafına gayrımeşru yapılara verdikleri desteğin olduğu belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: