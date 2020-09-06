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Türkiye'den Fransa tarih kitabındaki skandal PKK/YPG detayına sert tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2020 19:50 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa’da okutulacak lise son sınıf tarih-coğrafya ders kitabında terör örgütü PKK/YPG’nin bölücü ideolojisine yer verilmesine tepki göstererek "İdeolojik dogmaların ve siyasi menfaatlerin ders kitaplarında bu denli çarpıtılarak sunulması gelecek kuşaklar için ciddi tehlike oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye'den Fransa tarih kitabındaki skandal PKK/YPG detayına sert tepki

Sözcü Aksoy, Fransa’da okutulacak lise son sınıf tarih-coğrafya ders kitabında terör örgütü PKK/YPG’nin bölücü ideolojisine yer verilmesi hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

"Fransa’da liselerde okutulmak üzere bir yayınevi tarafından hazırlandığı anlaşılan ders kitabında, Kürtlerle ilgili olarak PKK/YPG terör örgütünün bölücü ideolojisi doğrultusunda ifadelere yer verildiği görülmektedir." ifadelerini kullanan Aksoy, Fransa'nın yürüttüğü resmi politikanın bir sonucu olan bu terör propagandasının, Başkanlık saraylarında terör örgütünün sözde temsilcilerini ağırlayanlardan alınan cesaretle yapıldığının aşikar olduğunu kaydetti.

Aksoy, Fransa'nın, dış politika tercihlerini hemen her konuda Türkiye karşıtlığı üzerine inşa etmesi ve bu yapılırken, tarihi gerçekler ile hukukun çarpıtılmasına teşebbüs edilmesinin endişe verici olduğunu vurguladı.

"Fransız makamları, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz terörle mücadele harekatlarımızı işgal girişimi olarak nitelemişlerdi. Bu asılsız ithamların arkasında, terör devleti kurma planlarına Barış Pınarı Harekatımızla vurduğumuz darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığı yatmaktadır." ifadesini kullanan Aksoy, Fransa’nın Türkiye’nin ulusal güvenliğine karşı hayati bir tehdit oluşturan terör örgütüne destek olma ve PKK/YPG ile Suriyeli Kürtleri bir tutma hatasında ısrar etmesine ilişkin geçmişte yapılan açıklamalardaki görüşlerin ve uyarıların geçerliliğini koruduğunu aktardı.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Muhteris siyasetçi ve yöneticilerin gelecek nesilleri nefretle zehirleyerek sorumsuzluklarını daha da derinleştirmeleri insanlık adına endişe vericidir. İdeolojik dogmaların ve siyasi menfaatlerin ders kitaplarında bu denli çarpıtılarak sunulması gelecek kuşaklar için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Eğitim alanındaki bu yanlıştan bir an önce dönülmesi için konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz."

FRANSA'DA LİSE YARDIMCI TARİH KİTABINDA TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK PROPAGANDASI YAPILDI

Fransa'da lise son sınıfta tarih dersleri için hazırlanan bir yardımcı ders kitabında terör örgütü YPG/PKK’nın anlatıldığı bölüm yer aldı.

Fransa Eğitim Bakanlığının müfredatında olmayan ancak 2020-2021 eğitim yılı için yardımcı kitap olarak hazırlanan eğitim materyalinde terör örgütü YPG/PKK'nın anlatıldığı iki sayfa bulunuyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Belin Yayınevi tarafından basılan yardımcı ders kitabı, ülkedeki tüm okullarda öğrencilere okutulmayacak ancak tarih dersini veren öğretmenler inisiyatif kullanarak bu kitabı okutma imkanına sahip.

Söz konusu kitapta "Devleti olmayan ulus: Kürtler" başlıklı bölümde “Kürtler dünyada devleti olmayan en büyük ulus" ifadesi yer alıyor. Kitapta terör örgütü PKK'nın geçmişi ile ilgili kronolojik bilgiler kullanılıyor ayrıca Peşmerge hakkında bilgiler de bulunuyor. Kitapta YPG'yi simgeleyen paçavralar ve silahlı üniformalı teröristlerin fotoğrafı da yer alıyor. (AA)

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