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Türkiye'den Hollanda'da Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki

23.09.2023 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da yaşanan alçak saldırılara bir yenisi daha eklendi. Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde yine Kur'an-ı Kerim yırttı. Türkiye'de konuyla ilgili sert bir açıklama yapıldı.

Türkiye'den Hollanda'da Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki

Lahey kentinde gün boyu yaptığı eylemlerde, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Danimarka'nın Lahey Büyükelçilikleri önünde de Kur'an-ı Kerim yırtan Wagensveld, İslam’a ve Müslümanlara hakaret etti. Son zamanlarda artan olaylara Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi.

Bakanlıktan paylaşılan yazıda şu ifadelere yer verildi;

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İSVEÇ, DANİMARKA VE HOLLANDA'DA YAŞANAN PROVOKASYONLAR

İsveç, Danimarka ve Hollanda'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi, tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld de, 22 Ocak'ta Lahey kentinde geçici Hollanda parlamento binası önünde polis korumasında, 13 Şubat’ta ise Utrecht kentinde tek başına yaptığı gösteride Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Benzer şekilde 22 Ekim 2022'de Rotterdam'da Kur'an-ı Kerim yakmayı planlayan PEGİDA'nın eylemi, Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla başlamadan bitmişti.

Rotterdam'daki gösterinin planlandığı yerde toplanan Müslüman gruplar, PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle karşıt gösteri düzenlemişti.

Gözaltına alındıktan sonra aynı gün salınan Wagensveld, ertesi gün Lahey kentinde benzer bir eylem gerçekleştirmek istemiş fakat polis, gösteri kurallarına uymadığı gerekçesiyle Wagensveld'i yine gözaltına almıştı.

Wagensveld, 18 Ağustos'ta ise Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Wagensveld’in geçen ay yırttığı Kur’an-ı Kerim’i, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal dün İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda Bölgesine bağlı Mimar Sinan Cami Derneği Başkanı Salih Arslan'dan teslim almıştı.

Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika adlı kişi İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde yine polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemişti.


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Dışişleri Bakanlığı Türkiye

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