HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'den İsrail güçlerinin Cenin şehrinde gerçekleştirdiği baskına kınama! "Çağrımızı yineliyoruz"

Türkiye'den İsrail güçlerinin Cenin şehrinde gerçekleştirdiği baskına kınama! "Çağrımızı yineliyoruz"

03.07.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinde düzenlediği baskını şiddetle kınadı.

Türkiye'den İsrail güçlerinin Cenin şehrinde gerçekleştirdiği baskına kınama! "Çağrımızı yineliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin İsrail işgali altında bulunan Cenin’de gerçekleştirdiği baskına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail güçlerinin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin şehrinde bugün gerçekleştirdikleri baskını şiddetle kınıyoruz. Bölgedeki mevcut gerilimin bu saldırılarla yeni bir şiddet sarmalını tetiklemesinden derin endişe duyuyor, İsrail makamlarına sağduyulu davranmaları ve bu tür eylemleri durdurmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Filistin devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz."

OLAY

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrine bugün düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmişti. El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ismi başdanışmanı olarak atadı!O ismi başdanışmanı olarak atadı!
Kilo vermek isteyenler dikkat! Canan Karatay yanından ayırmıyorKilo vermek isteyenler dikkat! Canan Karatay yanından ayırmıyor
3 aylık değişim yürek burktu! Türkiye o yapıyı konuşmuştu...3 aylık değişim yürek burktu! Türkiye o yapıyı konuşmuştu...
Anahtar Kelimeler:
İsrail Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası ‘karar verildi’ diyerek duyurdu

Merkez Bankası ‘karar verildi’ diyerek duyurdu

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Tanju Özcan hedefindeki isimleri bir bir açıkladı!

Tanju Özcan hedefindeki isimleri bir bir açıkladı!

Memleket Partisi'nde akılalmaz hırsızlık vakası

Memleket Partisi'nde akılalmaz hırsızlık vakası

Aldatıldığından şüphelendi, sokağı kan gölüne çevirdi

Aldatıldığından şüphelendi, sokağı kan gölüne çevirdi

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

2000 yıllık esere aşkını ilan edecekti! İsimlerini yazarken yakalandı

2000 yıllık esere aşkını ilan edecekti! İsimlerini yazarken yakalandı

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.