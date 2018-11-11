Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Dışileri Bakanlığı tarafından İsrail'in Doğu Kudüs'te 792 konutun inşaatına onay verdiği karara çok sert tepki geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nda konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "İsrail makamları, Doğu Kudüsteki yasadışı Ramat Shlomo ve Ramot yerleşimlerinde 792 yeni konutun inşasına onay vererek uluslararası hukuku bir kez daha hiçe saymıştır. İki devletli çözüm vizyonuna geri dönülemez şekilde zarar veren bu yasadışı adımları reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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